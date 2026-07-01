Yanina "Zilli" vivió uno de los momentos más conmovedores de Gran Hermano Generación Dorada al recibir la inesperada visita de su hijo Santino durante el desafío del "Congelados", una de las pruebas más esperadas por los participantes y el público.
Yanina Zilli recibió a su hijo en el "Congelados" y no pudo contener la emoción
El inesperado reencuentro con Santino conmovió a la participante, quien logró cumplir la consigna del desafío antes de quebrarse por el sentido mensaje de su familia.
El joven ingresó a la casa mientras todos los jugadores debían permanecer completamente inmóviles. Apenas estuvo frente a su madre, la abrazó con fuerza y le dedicó unas palabras cargadas de emoción que conmovieron a quienes estaban presentes y a los televidentes.
"Sos la mejor mujer del mundo", le dijo Santino. Además, le expresó cuánto la extrañaba y la alentó a seguir disfrutando de la experiencia dentro del reality.
Mensaje de apoyo
Antes de despedirse, Santino le transmitió la tranquilidad de saber que toda la familia la esperaba afuera y le hizo llegar su orgullo por el camino que estaba recorriendo en el programa.
"Estamos orgullosos de vos y felices por lo que estás haciendo. Largá todo lo que tengas que largar y no digas nada. Esto pasa como para todos, son momentos así que hacé lo que sientas y disfrutá de esta etapa", expresó en uno de los pasajes más emotivos de la noche.
Cumplió el desafío pese a la emoción
Aunque la emoción era evidente, Yanina "Zilli" logró respetar la consigna del "Congelados" y permaneció inmóvil durante toda la visita de su hijo.
Cuando Santino se disponía a abandonar la casa por la puerta giratoria, le dejó un último mensaje que terminó por quebrarla emocionalmente.
"Díganle a mi mamá que está linda. Mucha fuerza para todos, más para vos, ma. Te amo con mi vida y seguí jugando, sos la mejor mujer del mundo", fueron las palabras con las que selló un reencuentro que quedó entre los momentos más emotivos de esta edición del reality.