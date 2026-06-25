Un momento de tensión se vivió este miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada cuando sonó el teléfono dorado y varios participantes corrieron para atenderlo. En medio de esa situación, Yanina Zilli perdió el equilibrio, se resbaló con los tacos y cayó al piso.
Tensión en Gran Hermano: Yanina Zilli se cayó y debió ser asistida por médicos
La participante se resbaló mientras corría para atender el teléfono dorado y golpeó su cabeza contra el piso. Sus compañeros la asistieron de inmediato y luego fue revisada por los médicos en el confesionario.
La participante sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que generó preocupación inmediata dentro de la casa. Sus compañeros se acercaron rápidamente para asistirla y ayudarla a reincorporarse, mientras ella se tomaba la frente, en la zona donde se había lastimado.
Las imágenes del momento mostraron que Ema y Hanssen también venían corriendo y forcejeando por llegar primero al teléfono. En medio de esa disputa, Zilli quedó atrás y no logró mantenerse en pie, por lo que terminó protagonizando una dura caída.
Ya sentada en un pequeño banco, mientras recibía la atención y el cuidado de los otros concursantes, la exvedette expresó: “Me siento mal”. La frase aumentó la preocupación entre sus compañeros y también entre quienes seguían la transmisión.
Según informó Santiago del Moro, los médicos la atendieron en el confesionario y le realizaron los chequeos correspondientes. Aunque el golpe generó alarma, todo indicaría que se trató solo de un susto.