Cómo quedó la casa

Gran Hermano Generación Dorada: quién fue la nueva eliminada

La gala de eliminación dejó una nueva salida en el reality de Telefe. Nenu López perdió el mano a mano frente a Steffany "Campanita" Pereira y se convirtió en la última participante en abandonar la competencia, que continúa con 19 jugadores en carrera.