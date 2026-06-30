La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva noche de definiciones. En la 19ª gala de eliminación, el voto negativo del público determinó la salida de Nerea "Nenu" López, quien no logró imponerse en el duelo final frente a Steffany "Campanita" Pereira.
Gran Hermano Generación Dorada: quién fue la nueva eliminada
La gala de eliminación dejó una nueva salida en el reality de Telefe. Nenu López perdió el mano a mano frente a Steffany "Campanita" Pereira y se convirtió en la última participante en abandonar la competencia, que continúa con 19 jugadores en carrera.
Con esta eliminación, el reality que conduce Santiago del Moro por Telefe quedó con 19 participantes en competencia por el premio mayor.
Nenu López quedó eliminada tras el voto del público
La gala comenzó con cinco jugadores en placa: Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nerea "Nenu" López y Yisela "Yipio" Pintos.
Como ocurre desde hace varias semanas, la definición se realizó mediante voto negativo, un sistema en el que los televidentes eligen al participante que desean que abandone la casa.
A lo largo del programa, Santiago del Moro fue anunciando quiénes continuaban en el juego. Los primeros en salir de la placa fueron Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen y Yisela "Yipio" Pintos, quienes recibieron el respaldo del público y aseguraron una semana más dentro del reality.
De esa manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre dos de las participantes que ingresaron durante el transcurso de la competencia: Nenu López y Steffany "Campanita" Pereira.
Finalmente, el conductor anunció que la decisión del público favorecía a Campanita y que Nenu debía abandonar la casa. Así, la participante se convirtió en la nueva eliminada de esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada.
Lejos de protagonizar una despedida cargada de tensión, Nenu eligió dejar un mensaje de aliento para sus compañeros antes de cruzar la puerta de salida.
"Los quiero mucho, rómpanla toda y no se peleen más por comida. La vida es una sola y es muy corta, así que disfruten mucho", expresó frente a los jugadores, antes de agradecer la experiencia vivida y despedirse del programa.
Su salida se produjo después de varias semanas en competencia, durante las cuales había logrado permanecer en el juego pese a diferentes placas de nominación.
Cómo sigue el juego en la recta final del reality
Con la eliminación de Nenu López, la casa quedó conformada por 19 participantes, un número que marca el ingreso del programa en una etapa cada vez más decisiva.
En las próximas semanas continuarán las pruebas por el liderazgo, las nominaciones y las galas de eliminación, mientras los jugadores buscan fortalecer alianzas y evitar quedar expuestos al voto del público.
La edición denominada Generación Dorada se caracteriza por reunir a ex participantes de distintas temporadas, figuras conocidas y nuevos concursantes, una combinación que generó un desarrollo diferente respecto de ediciones anteriores y dio lugar a cambios en las dinámicas habituales del programa.
A lo largo de la temporada también hubo abandonos voluntarios, expulsiones y reingresos, situaciones que modificaron en varias oportunidades la conformación de la casa y alteraron las estrategias de los jugadores.
En esta oportunidad, la definición no estuvo marcada por un amplio margen entre varios participantes, sino por un enfrentamiento directo entre dos concursantes que habían ingresado en la misma etapa del certamen y que buscaban consolidarse dentro del juego.
La continuidad de Campanita le permitirá afrontar una nueva semana de convivencia, mientras que el resto de los jugadores comenzará a redefinir alianzas y estrategias con vistas a las próximas nominaciones.
Como sucede cada semana, la eliminación generó repercusiones entre los seguidores del programa en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre el resultado de la votación y el futuro del juego.
Con 19 participantes todavía en carrera, Gran Hermano: Generación Dorada entra en una nueva etapa en la que cada eliminación adquiere mayor peso. A medida que disminuye la cantidad de jugadores, las alianzas cobran más importancia y cualquier movimiento puede resultar determinante para llegar a la instancia final del reality.