Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un cambio significativo en su hogar: volvió a descolgar el cuadro que tenía junto a Thiago Medina. La publicación se viralizó rápidamente y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.
Daniela Celis tuvo un gesto tajante con Thiago Medina y habló de “cerrar etapas”
La ex Gran Hermano mostró un cambio en su hogar que generó revuelo en redes y dejó en claro el momento personal que atraviesa tras su separación.
A través de sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano dejó ver que decidió retirar la imagen que estaba colgada en el living de su casa, donde aparecía junto al padre de sus hijas poco tiempo después del nacimiento de las gemelas. En su lugar, colocó otra postal personal tomada durante el embarazo.
“Cerrando etapas”
Luego de mostrar el cambio, Daniela acompañó la publicación con una frase contundente: “cerrando etapas”, dejando entrever el momento personal que atraviesa. La influencer sumó además un tema musical que reforzó el mensaje de despedida emocional.
La canción elegida fue “Te dejo ir” de Almaviva, cuya letra hace referencia al cierre de relaciones y al proceso de soltar vínculos del pasado. Las estrofas compartidas en el video hablan de aprendizajes, despedidas y nuevas etapas por comenzar.
El cambio que generó debate
La decisión de reemplazar la imagen familiar no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, que rápidamente reaccionaron con comentarios divididos. Mientras algunos apoyaron su postura, otros cuestionaron la exposición del momento personal.
Las críticas y opiniones se multiplicaron en torno a la publicación, que volvió a colocar a la influencer en el centro de la conversación digital.
La separación de Daniela Celis
En paralelo a esta situación, días atrás Daniela Celis había confirmado el final de su relación con Nick Sicaro, con quien había iniciado un vínculo recientemente. La noticia fue comunicada por la propia influencer a través de sus redes sociales.
Posteriormente, trascendieron versiones sobre los motivos de la ruptura, aunque la exparticipante de Gran Hermano evitó profundizar en detalles y se limitó a compartir el comunicado con sus seguidores.