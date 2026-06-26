Fuerte pedido

“Que el público empiece a castigar": Solange Abraham apuntó contra “las plantas” en Gran Hermano

Este jueves, la participante aprovechó el vivo del programa para quejarse de los participantes que, según ella, pasan sus días sin involucrarse en el juego, evitan el conflicto y no generan nada para el reality. En ese sentido, manifestó: "Me parece una falta del respeto al público".