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“Que el público empiece a castigar": Solange Abraham apuntó contra “las plantas” en Gran Hermano

Este jueves, la participante aprovechó el vivo del programa para quejarse de los participantes que, según ella, pasan sus días sin involucrarse en el juego, evitan el conflicto y no generan nada para el reality. En ese sentido, manifestó: "Me parece una falta del respeto al público".

Se definió la placa de nominados en Gran HermanoSe definió la placa de nominados en Gran Hermano
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En Gran Hermano Generación Dorada, Solange Abraham protagonizó un fuerte momento durante el vivo del programa, cuando decidió expresar su enojo contra aquellos participantes que, dentro de la casa, son señalados como “plantas”: jugadores que pasan desapercibidos, evitan involucrarse y mantienen un bajo perfil.

La participante continuó reforzando su postura y dejó en claro su visión sobre el formato y la exposición que implica participar del programa: “Estamos acá para jugar, pero también para dar show”

Solange Abraham le hizo un fuerte pedido al públicoSolange Abraham le hizo un fuerte pedido al público

Frente a Santiago del Moro y al resto de sus compañeros, Solange fue directa y cuestionó la actitud de quienes, según su mirada, no están aprovechando el espacio ni participando activamente del juego.

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Sin filtros

Me gustaría que el público empiece a castigar a las personas que usan este espacio para no hacer nada, y me parece una falta de respeto al público”, lanzó la participante.

En la misma línea, criticó las estrategias de bajo perfil que algunos jugadores utilizarían para evitar quedar expuestos ante sus compañeros o el público. “Hay personas escondidas todo el tiempo, tratando de evitar dar una opinión para que no las pongan en placa”, sostuvo.

Además, remarcó que, a su criterio, son pocos los participantes que realmente están comprometidos con el juego: “Hay muy pocos que están dando todo”.

Así quedó la placa de nominados en Gran HermanoAsí quedó la placa de nominados en Gran Hermano

El clima se tensó dentro de la casa

Tras sus declaraciones, la tensión aumentó entre los participantes. Luego, Solange se levantó y comenzó a cantar junto a Cinzia, Pincoya, Mariela y otros compañeros: “Todos a placa, así se van las plantas”.

La escena dejó incómodos a varios jugadores señalados por su bajo perfil, entre ellos Nigro, Andrea del Boca y Yipio, y marcó un nuevo foco de conflicto dentro de la casa.

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