Santiago del Moro ingresó hace unos días a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada para entregar mensajes de aliento enviados por familiares de los participantes. Durante ese recorrido, el conductor registró imágenes inéditas del interior de las habitaciones, captadas desde ángulos que no suelen verse en las transmisiones habituales.
Santiago del Moro criticó el desorden y los olores en la casa de Gran Hermano
El conductor ingresó al reality y describió el estado de las habitaciones tras recorrer distintos sectores, donde observó acumulación de objetos y situaciones que generaron debate en el streaming del programa.
Más tarde, en una emisión del ciclo La cumbre (Streams Telefe), el presentador analizó lo observado y se mostró crítico con el nivel de desorden y suciedad que encontró en algunos sectores de la casa, algo que, según dijo, no había notado en ediciones anteriores del reality.
El estado de la casa
Durante su participación en el streaming, Del Moro describió el ambiente de una de las habitaciones con especial énfasis en los olores. “Ustedes no saben el aroma de todo eso. Hay olor, hay aromas raros”, expresó, al referirse a lo que percibió en el lugar.
Además, señaló que una de las dos habitaciones presentaba un mayor nivel de desorden y una atmósfera más cargada. “Está la atmósfera cargada y este cuarto está un poquito más cargado en todo sentido que el otro en cuanto a los aromas y el lío”, comentó en vivo.
Las imágenes mostradas incluían ropa, calzado y objetos personales desordenados entre las camas, lo que reforzó su observación sobre el estado general de los espacios.
Comparación con otras ediciones
En el programa también participó Tato Algorta, ganador de una edición anterior del reality, quien relativizó el desorden al señalar que en momentos de preparación de actividades suele acumularse ropa y elementos de maquillaje sobre las camas.
Del Moro aprovechó la conversación para comparar con temporadas pasadas y recordó que en la edición de 2022, conducida por él mismo, una de las casas que más ordenadas le había parecido era la de Romina Uhrig, a quien destacó por mantener el espacio prolijo.
“Olor característico”
Consultado sobre los olores dentro de la casa, el conductor explicó que existe una especie de “olor típico” asociado al programa, que describió como vinculado a las condiciones del estudio de televisión y al uso constante de aire acondicionado.
También aclaró que, al inicio de cada temporada, la producción renueva por completo los elementos del hogar, incluyendo colchones, sábanas, acolchados y alfombras, por lo que el estado observado no se relaciona con objetos heredados de ediciones anteriores.
Aun así, insistió en que percibió ciertos aromas y niveles de desorden que llamaron su atención durante su visita.
Un recorrido que dejó imágenes inéditas
La visita de Del Moro permitió acceder a sectores de la casa desde perspectivas poco habituales para el público, lo que generó repercusión tanto en el programa como en el streaming posterior.
Las imágenes y comentarios abrieron un nuevo debate entre seguidores del reality sobre la convivencia, el orden y las condiciones cotidianas dentro de la casa más famosa del país.