Conmovedor encuentro

Gran Hermano: la mamá de Emanuel ingresó en "Congelados" y protagonizó uno de los momentos más emotivos del reality

Luci sorprendió a su hijo durante una nueva edición de la tradicional dinámica de "Congelados". Emanuel no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba el mensaje de aliento de su madre, en una escena que conmovió a sus compañeros y a los seguidores del programa.