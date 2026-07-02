La tensa calma que parecía reinar entre Daniela Celis y Thiago Medina llegó a su fin de manera abrupta en las últimas horas. La mecha de la discordia se encendió cuando la influencer compartió un video en sus plataformas digitales donde se la ve retirando del living de su hogar el cuadro familiar en el que posaba junto a Thiago y sus hijas gemelas. Para hacer el momento aún más elocuente, acompañó la filmación con la canción “Te dejo ir”, de Almaviva.
Thiago Medina arremetió con furia contra Daniela Celis tras un provocativo gesto
El conflicto entre los ex Gran Hermano escaló a un terreno de total hostilidad. Luego de que la influencer descolgara por segunda vez el cuadro familiar donde aparecía el joven de González Catán, la respuesta en redes no se hizo esperar: "A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo", disparó él.
En lugar del retrato compartido, Celis optó por colgar una fotografía propia tomada durante su embarazo. El detalle visual no pasó desapercibido por sus seguidores ni por las propias gemelas, quienes, según se observó en el material audiovisual, miraban con asombro la modificación en la pared. Cabe recordar que no es la primera vez que Daniela realiza esta acción; en el pasado ya había bajado el mismo cuadro, aunque luego, ante la repercusión, decidió restituirlo a su lugar. Esta vez, la determinación pareció definitiva.
La furiosa reacción de Thiago Medina
La respuesta de Thiago Medina fue inmediata y cargada de un profundo fastidio. Sin mencionar de manera directa a la madre de sus hijas, el joven utilizó sus historias de Instagram para emitir un duro descargo. Primero, compartió una selfie desafiante con la palabra “Candado” y una frase mordaz: “Ahora que no tiene con qué entretenerse me viene a joder a mí”.
Lejos de aplacar las aguas, minutos después redobló la apuesta con un segundo posteo contundente: “A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo”. El joven también manifestó su agotamiento ante la reiteración de estas actitudes públicas expresando: “De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco”.
Un trasfondo de rupturas y tensiones
Este picante ida y vuelta virtual se da en un contexto complejo para Daniela Celis, quien recientemente volvió al centro de la escena mediática tras su ruptura amorosa con Nick Sicaro. En los programas de espectáculos se habla tanto de presuntas infidelidades en ese último vínculo como del resurgimiento de viejas tensiones no resueltas con Medina.
Con reproches cruzados y posturas que exponen el desgaste absoluto de su relación, los exconcursantes del famoso reality vuelven a quedar en el ojo de la tormenta en el ecosistema digital.
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