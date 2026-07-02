Guerra virtual

Thiago Medina arremetió con furia contra Daniela Celis tras un provocativo gesto

El conflicto entre los ex Gran Hermano escaló a un terreno de total hostilidad. Luego de que la influencer descolgara por segunda vez el cuadro familiar donde aparecía el joven de González Catán, la respuesta en redes no se hizo esperar: "A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo", disparó él.