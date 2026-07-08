Por un motivo particular

Polémica en Gran Hermano: Andrea del Boca abandona otra vez la casa

La reconocida actriz dejará esta noche el reality "Generación Dorada" de Telefe de forma que se presume definitiva. El conductor Santiago del Moro anticipó un comunicado del "Big" y Ángel de Brito confirmó los motivos de la drástica decisión.