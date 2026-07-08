La casa de Gran Hermano suma un nuevo y definitivo capítulo de misterio y controversia. Este miércoles por la noche, durante la emisión de El Debate, se concretará la salida de una de las participantes más cuestionadas de la actual edición "Generación Dorada": la actriz Andrea del Boca.
Polémica en Gran Hermano: Andrea del Boca abandona otra vez la casa
La reconocida actriz dejará esta noche el reality "Generación Dorada" de Telefe de forma que se presume definitiva. El conductor Santiago del Moro anticipó un comunicado del "Big" y Ángel de Brito confirmó los motivos de la drástica decisión.
La noticia fue anticipada por el conductor del ciclo, Santiago del Moro, y ratificada horas más tarde por el periodista de espectáculos Ángel de Brito, abriendo un fuerte debate sobre los límites del aislamiento y las prioridades de los participantes dentro del reality.
El enigmático mensaje de Santiago del Moro
La expectativa comenzó a crecer a raíz de un reciente comunicado que Del Moro compartió en sus redes sociales, donde adelantó la inminente baja en el juego. "Me comunica el Big que seguramente esta noche una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida", expresó el conductor del formato de Telefe.
Inmediatamente, los seguidores del programa vincularon sus palabras con la icónica protagonista de telenovelas, quien ya acumula un historial de interrupciones en su estadía televisiva.
Motivos de fuerza mayor
Aunque en un principio se especuló con distintas razones, el periodista Ángel de Brito se encargó de confirmar la identidad de la jugadora saliente en su programa Ángel Responde (Bondi Live). Según detalló el comunicador, el motivo detrás de este drástico abandono responde a un delicado problema de salud que atraviesa la madre de la actriz.
A diferencia de ocasiones anteriores, las fuentes vinculadas al programa de Telefe presumen que esta salida será con carácter definitivo, marcando el final definitivo de Del Boca en la competencia.
Una estadía signada por las excepciones al aislamiento
La participación de Andrea del Boca en esta edición especial de Gran Hermano estuvo rodeada de críticas y debates en las redes sociales debido a sus reiterados egresos del recinto de Martínez. Previamente, la actriz debió retirarse temporalmente tras sufrir una fuerte caída en el interior de la casa que requirió asistencia médica externa, logrando reincorporarse meses después a través de la instancia del repechaje.
Asimismo, en otra oportunidad, Del Boca debió romper el estricto aislamiento por complicaciones en su propia salud. Estas constantes entradas y salidas generaron un profundo malestar entre los fanáticos del formato, quienes argumentan que se vulneró la regla fundamental y la esencia misma del juego de convivencia. Sin embargo, en esta oportunidad, la gravedad de la situación familiar parece haber clausurado cualquier posibilidad de retorno.