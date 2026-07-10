La casa de Gran Hermano atravesó este domingo uno de los momentos más conmovedores de la temporada. En medio de una nueva edición del “Congelados”, Yipio recibió la visita de su novio y se emocionó al volver a verlo después de varias semanas de aislamiento.
El novio de Yipio entró a Gran Hermano y le dio la noticia que tanto esperaba
La participante no pudo contener las lágrimas durante una nueva edición del “Congelados”. Su pareja le llevó tranquilidad al contarle cómo se encuentran su madre y su hija.
La participante permaneció inmóvil, tal como establece la dinámica, pero no pudo evitar las lágrimas cuando su pareja ingresó al lugar para brindarle apoyo y transmitirle noticias de su familia.
El mensaje que llevó tranquilidad
Durante los pocos minutos que permaneció dentro de la casa, el joven le aseguró que su madre se encuentra bien y que su hija la espera orgullosa.
Sus palabras lograron aliviar una de las principales preocupaciones de la jugadora desde el comienzo del reality. Aunque no podía hablar ni reaccionar, su emoción quedó reflejada en el rostro durante todo el encuentro.
Un respaldo en una semana difícil
La visita se produjo pocos días después de la salida de Andrea del Boca, una eliminación que afectó profundamente a Yipio debido al estrecho vínculo que ambas habían construido durante la convivencia.
En ese contexto, la aparición de su novio representó un importante impulso emocional para la participante, quien venía atravesando uno de los momentos más difíciles desde su ingreso al programa.
Las lágrimas después del “Congelados”
Una vez que Gran Hermano dio por terminada la consigna, Yipio rompió en llanto y exteriorizó toda la emoción acumulada. El reencuentro le permitió recibir el afecto de una persona cercana y conocer cómo se encontraban sus seres queridos fuera de la casa.
Como sucede habitualmente con esta dinámica, las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los seguidores del ciclo destacaron la sensibilidad de la escena y el respaldo que recibió la jugadora en una semana marcada por la angustia.