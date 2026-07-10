Telefe ya comenzó a definir la lista de participantes para la nueva edición de MasterChef Celebrity, que volverá a contar con la conducción de Wanda Nara.
Quién es la primera figura confirmada para la nueva edición de MasterChef Celebrity
El ciclo conducido por Wanda Nara comienza a tomar forma mientras se conocen detalles de la próxima temporada. . En las últimas horas, se conoció el nombre del primer famoso convocado a participar.
En las últimas horas se conoció el nombre del primer famoso convocado para formar parte del reality gastronómico, que reunirá a distintas figuras frente a desafíos culinarios.
El primer confirmado
Lla producción eligió a Pablo Giralt como el primer convocado para la competencia. El periodista deportivo y relator de fútbol, que actualmente forma parte de la cobertura del Mundial 2026 en Telefe, sería parte del elenco que buscará demostrar sus habilidades en la cocina.
La información fue dada a conocer por el periodista Diego Ferrari, quien aseguró en el streaming de Telefe que Giralt está “99,5% confirmado” para participar del programa.
Luego de que trascendiera la noticia, el propio Giralt compartió la información en sus redes sociales y les preguntó a sus seguidores: “¿Me la juego? Ustedes deciden”.
Aunque planteó la posibilidad como una consulta, todo indicaría que su incorporación al reality ya estaría definida.
Cómo será la nueva edición del reality
Con el final de Gran Hermano: Generación Dorada cada vez más cerca y Popstars en etapa de grabación, Telefe avanza con la preparación de sus próximos grandes formatos.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity tendrá nuevamente a Wanda Nara al frente del ciclo, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán como integrantes del jurado.
Los nombres que suenan para el jurado
La salida del chef italiano Donato De Santis dejó una vacante en el jurado, por lo que la producción evalúa sumar nuevos integrantes.
Entre los nombres que fueron convocados previamente aparecen Dolli Irigoyen, Maru Botana, Ariel Rodríguez Palacios y Gonzalo Aramburu.