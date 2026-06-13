Duro momento

Maxi López rompió el silencio tras las críticas por el nacimiento de su hijo Lando: 'Dani no podía dar a luz'

El ex futbolista salió al cruce de las versiones que indicaban que había apresurado la cesárea de su pareja, Daniela Christiansson, por compromisos laborales en televisión. En una charla íntima, detalló las complicaciones médicas que surgieron en Ginebra y cómo planifica su nueva vida familiar en Argentina.