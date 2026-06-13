El nacimiento de un hijo suele ser un momento de pura felicidad, pero para Maxi López también se transformó en el centro de una controversia mediática que decidió cortar de raíz. Tras la ola de críticas que recibió por una frase desafortunada que sugirió una supuesta presión para adelantar el parto de su pareja, la modelo Daniela Christiansson, el ex delantero de River decidió romper el silencio.
Maxi López rompió el silencio tras las críticas por el nacimiento de su hijo Lando: 'Dani no podía dar a luz'
El ex futbolista salió al cruce de las versiones que indicaban que había apresurado la cesárea de su pareja, Daniela Christiansson, por compromisos laborales en televisión. En una charla íntima, detalló las complicaciones médicas que surgieron en Ginebra y cómo planifica su nueva vida familiar en Argentina.
'La primera es que no adelanté. Lo voy a aclarar una vez por todas porque hay cosas que me guardo. Pero Dani no podía dar a luz', disparó con firmeza el ex deportista en una entrevista televisiva con el programa Los Profesionales, buscando dar por cerrado un debate que encendió las redes sociales.
El foco del conflicto se había instalado tras conocerse los detalles del nacimiento de Lando, ocurrido el pasado 31 de diciembre en un hospital de Ginebra, Suiza. Una humorada de López en el quirófano —'vamos a hacerlo salir, si no me matan'— fue interpretada por muchos como una exigencia hacia el equipo médico para coordinar el alumbramiento con sus proyectos en la televisión argentina, particularmente los rumores que lo vinculaban a MasterChef Celebrity. Sin embargo, la realidad detrás de las paredes de la clínica ginebrina distaba mucho de las especulaciones del espectáculo.
Una indicación estrictamente médica
Según relató el propio López, la decisión de ir a una cesárea no tuvo nada que ver con la agenda televisiva, sino con el bienestar de la madre y del bebé, quien superó las 40 semanas de gestación. 'El nene pesaba mucho. Los doctores en Suiza le cumplieron el deseo de tener el parto natural, pero le dijeron: 'El nene no va a poder nacer por parto natural'', detalló, precisando que Lando acusó en la balanza un peso superior a los 4,4 kilogramos.
Ante ese panorama, el equipo de profesionales desaconsejó también la inducción del parto por los riesgos severos que implicaba para ambos. 'Cada parto fue consensuado', aclaró el ex futbolista en diálogo con este medio, haciendo hincapié en que las decisiones médicas siempre se toman priorizando la salud familiar, una conducta que, según afirmó, mantuvo también en los nacimientos de los hijos que comparte con su anterior pareja.
El porqué de una frase desafortunada
Al ser consultado sobre el origen de la frase que desató la polémica en las plataformas digitales, López admitió que se trató de un intento por descomprimir los lógicos nervios de una jornada tan intensa. 'El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: 'Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan'', recordó entre risas, argumentando que suele 'desdramatizar mucho' y que tiende a mantener una postura positiva y alegre ante la adversidad.
Lejos de cualquier egoísmo laboral, el ex delantero remarcó que la prioridad absoluta fue acompañar el proceso natural hasta el límite de lo seguro, extendiendo la espera durante más de nueve meses antes de dar el brazo a torcer ante la recomendación de los cirujanos suizos.
El desembarco familiar en Argentina
Con la tormenta mediática ya disipada, Maxi López mira hacia el futuro y ratificó la decisión conjunta de radicarse definitivamente en el país durante este año. 'En cuanto a lo laboral, yo decidí en el 2026, decidimos con Dani venir a vivir a la Argentina. Entonces, tengo que ponerme a buscar una casa, un hogar, para cuando ella pueda viajar con el gordo, ya esté todo listo', confió el ex jugador.
Actualmente, López se encuentra en Buenos Aires abocado a la logística de la mudanza, adquiriendo el mobiliario inicial y buscando la residencia definitiva donde su pareja se sienta más a gusto. El reencuentro familiar en suelo argentino, no obstante, deberá esperar un tiempo prudencial debido a estrictas recomendaciones pediátricas. 'Ella estaría acá si el nene tuviera las vacunas, porque tampoco es sano que viaje un bebé de menos de tres meses', concluyó el exfutbolista, priorizando una vez más el bienestar de los suyos por encima de los tiempos de la exposición pública.