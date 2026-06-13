#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Duro momento

Maxi López rompió el silencio tras las críticas por el nacimiento de su hijo Lando: 'Dani no podía dar a luz'

El ex futbolista salió al cruce de las versiones que indicaban que había apresurado la cesárea de su pareja, Daniela Christiansson, por compromisos laborales en televisión. En una charla íntima, detalló las complicaciones médicas que surgieron en Ginebra y cómo planifica su nueva vida familiar en Argentina.

Según relató el propio López, la decisión de ir a una cesárea no tuvo nada que ver con la agenda televisiva, sino con el bienestar de la madre y del bebé, quien superó las 40 semanas de gestación.Según relató el propio López, la decisión de ir a una cesárea no tuvo nada que ver con la agenda televisiva, sino con el bienestar de la madre y del bebé, quien superó las 40 semanas de gestación.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El nacimiento de un hijo suele ser un momento de pura felicidad, pero para Maxi López también se transformó en el centro de una controversia mediática que decidió cortar de raíz. Tras la ola de críticas que recibió por una frase desafortunada que sugirió una supuesta presión para adelantar el parto de su pareja, la modelo Daniela Christiansson, el ex delantero de River decidió romper el silencio.

'La primera es que no adelanté. Lo voy a aclarar una vez por todas porque hay cosas que me guardo. Pero Dani no podía dar a luz', disparó con firmeza el ex deportista en una entrevista televisiva con el programa Los Profesionales, buscando dar por cerrado un debate que encendió las redes sociales.

El foco del conflicto se había instalado tras conocerse los detalles del nacimiento de Lando, ocurrido el pasado 31 de diciembre en un hospital de Ginebra, Suiza. Una humorada de López en el quirófano —'vamos a hacerlo salir, si no me matan'— fue interpretada por muchos como una exigencia hacia el equipo médico para coordinar el alumbramiento con sus proyectos en la televisión argentina, particularmente los rumores que lo vinculaban a MasterChef Celebrity. Sin embargo, la realidad detrás de las paredes de la clínica ginebrina distaba mucho de las especulaciones del espectáculo.

Mirá tambiénEl polémico beso de Wanda Nara y Maxi López desata el debate sobre la Inteligencia Artificial

Una indicación estrictamente médica

Según relató el propio López, la decisión de ir a una cesárea no tuvo nada que ver con la agenda televisiva, sino con el bienestar de la madre y del bebé, quien superó las 40 semanas de gestación. 'El nene pesaba mucho. Los doctores en Suiza le cumplieron el deseo de tener el parto natural, pero le dijeron: 'El nene no va a poder nacer por parto natural'', detalló, precisando que Lando acusó en la balanza un peso superior a los 4,4 kilogramos.

Maxi López celebró el nacimiento de su hijo Lando en sus redes.Daniela y Maxi en el nacimiento de su hijo Lando.

Ante ese panorama, el equipo de profesionales desaconsejó también la inducción del parto por los riesgos severos que implicaba para ambos. 'Cada parto fue consensuado', aclaró el ex futbolista en diálogo con este medio, haciendo hincapié en que las decisiones médicas siempre se toman priorizando la salud familiar, una conducta que, según afirmó, mantuvo también en los nacimientos de los hijos que comparte con su anterior pareja.

El porqué de una frase desafortunada

Al ser consultado sobre el origen de la frase que desató la polémica en las plataformas digitales, López admitió que se trató de un intento por descomprimir los lógicos nervios de una jornada tan intensa. 'El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: 'Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan'', recordó entre risas, argumentando que suele 'desdramatizar mucho' y que tiende a mantener una postura positiva y alegre ante la adversidad.

Lejos de cualquier egoísmo laboral, el ex delantero remarcó que la prioridad absoluta fue acompañar el proceso natural hasta el límite de lo seguro, extendiendo la espera durante más de nueve meses antes de dar el brazo a torcer ante la recomendación de los cirujanos suizos.

Daniela Christiansson y maxi lopezDaniela Christiansson y Maxi López.

El desembarco familiar en Argentina

Con la tormenta mediática ya disipada, Maxi López mira hacia el futuro y ratificó la decisión conjunta de radicarse definitivamente en el país durante este año. 'En cuanto a lo laboral, yo decidí en el 2026, decidimos con Dani venir a vivir a la Argentina. Entonces, tengo que ponerme a buscar una casa, un hogar, para cuando ella pueda viajar con el gordo, ya esté todo listo', confió el ex jugador.

Mirá tambiénWanda Nara y Maxi López recordaron los “pedidos” de Navidad y ella lo liquidó en vivo: “Es tan generoso que...”

Actualmente, López se encuentra en Buenos Aires abocado a la logística de la mudanza, adquiriendo el mobiliario inicial y buscando la residencia definitiva donde su pareja se sienta más a gusto. El reencuentro familiar en suelo argentino, no obstante, deberá esperar un tiempo prudencial debido a estrictas recomendaciones pediátricas. 'Ella estaría acá si el nene tuviera las vacunas, porque tampoco es sano que viaje un bebé de menos de tres meses', concluyó el exfutbolista, priorizando una vez más el bienestar de los suyos por encima de los tiempos de la exposición pública.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Maxi López
Argentina
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro