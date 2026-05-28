La vida sentimental de Ian Lucas volvió a despertar interés luego de que el influencer fuera visto en público acompañado por una joven. Tras semanas de especulaciones, el ex participante de MasterChef Celebrity confirmó que está conociendo a alguien, aunque dejó claro que su nueva pareja no pertenece al mundo del espectáculo y prefiere mantenerse alejada de la exposición.
Ian Lucas volvió a aportar por el amor: ¿quién es la joven que lo conquistó?
Tras su paso por MasterChef Celebrity y el escándalo con Evangelina Anderson, el influencer confirmó su relación con una joven alejada del ambiente artístico, mientras consolida su lugar en el mundo del espectáculo.
Su paso por el certamen culinario incrementó su popularidad y también colocó su vida privada bajo la mirada del público. Durante ese período, los rumores sobre un acercamiento con Evangelina Anderson ocuparon buena parte de la atención mediática. Sin embargo, aquel vínculo terminó envuelto en controversias que trascendieron la pantalla.
Después de esa experiencia, Ian Lucas decidió adoptar un perfil más bajo y concentrarse en sus proyectos profesionales. Aun así, el interés por sus relaciones personales continuó creciendo, especialmente en las redes sociales, donde cada aparición o comentario suyo generó nuevas versiones.
En ese contexto, también circularon rumores sobre un supuesto romance con Sofía Gonet, a quien conoció en MasterChef Celebrity. El influencer se encargó de desmentirlo y aclaró que entre ambos solo existe una amistad. “Es mi amiga, es mi amiga. ‘La Reini’ es mi amiga”, expresó para terminar con las especulaciones.
Ian Lucas habló de su nueva conquista
Más tarde, Ian reconoció que estaba iniciando una relación con otra persona. “Estoy viéndome con alguien... ahí, tranqui, que no es del ambiente, entonces nada que ver. Estoy muy en otra”, afirmó, dejando entrever que busca transitar este nuevo vínculo con mayor tranquilidad y privacidad.
La situación volvió a quedar en el centro de la escena cuando un equipo del programa Ya Fue Todo encontró al influencer junto a su pareja. Durante el encuentro, la joven eligió permanecer dentro de un automóvil y pidió que no se diera a conocer su nombre. “No, no, por favor”, respondió cuando intentaron obtener más información sobre su identidad.
Pese a su decisión de no exponerse, la joven se mostró amable durante el breve intercambio y elogió el presente profesional de Lucas. Al ser consultada sobre el buen momento que atraviesa el influencer, respondió sonriente: “Sí, sí, obvio”.
La aparición marcó una diferencia respecto de anteriores episodios de su vida sentimental, atravesados por rumores y repercusiones mediáticas. Esta vez, Ian Lucas parece decidido a preservar la relación y construirla fuera del foco público.
Con una pareja ajena al ambiente artístico y una actitud más reservada, el influencer busca dejar atrás las polémicas y vivir su presente sentimental con mayor discreción.
¿De quién se trata?
Una panelista contó que la joven se llama Renata Mónaco. Tiene aproximadamente 20 años de edad, de una familia muy bien posicionada.
La descripción continuó con un perfil que llamó la atención: "Es una influencer del lifestyle, podríamos decir. Se la pasa viajando por el mundo. La verdad, tiene una vida muy agradable. Y contada mucho con fotos de familia, amigos. Cuida mucho la estética. No hay muchos más datos de ella. Sí tiene varios seguidores en las redes", agregó.