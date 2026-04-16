Fiel a su estilo auténtico y frontal, Sofía Gonet volvió a sacudir las redes sociales este miércoles al mostrar un documento que muchos guardan bajo siete llaves: su primer currículum vítae. En una reacción grabada para sus seguidores, la influencer desmenuzó cada apartado del texto, revelando que gran parte de lo que allí figuraba era, en realidad, una construcción creativa para intentar conseguir su primer empleo.
Sofía Gonet y un viaje al pasado: el desopilante CV que la volvió viral y su confesión sobre las "mentiras piadosas"
La influencer conocida como “La Reini” compartió con sus seguidores el currículum con el que buscaba trabajo antes de la fama. Entre habilidades inventadas y el "secundario en trámite", la joven reflexionó sobre sus inicios con una mezcla de humor y nostalgia.
“Ustedes pueden creer que mi exposición es absoluta, pero hay muchas cosas que no se saben”, comenzó diciendo la joven, con el humor que la caracteriza. “El día de hoy vamos a estar reaccionando a mi currículum vítae”, anunció, antes de dar paso a una serie de confesiones que generaron miles de interacciones.
"Informática avanzada" y el arte de mentir
Uno de los puntos que más risas despertó fue el apartado de conocimientos técnicos. Gonet confesó que, en aquel entonces, aseguraba tener un nivel avanzado de inglés y manejo de herramientas de informática, algo que distaba bastante de la realidad.
“Sigo mintiendo, porque dice: conocimientos avanzados en inglés. Mentira”, disparó sin filtros. Sobre la informática, explicó entre risas: “¿A qué me refería con eso? No tengo ni idea de cómo se usa un Excel, pero de repente en un ranked (de videojuegos) te puedo salvar y puedo ir de midlane. Para mí, informática era: 'te puedo carrear'. No me pidas un formulario de Excel”.
El secundario y la "pastelería por amor"
Otro detalle que no pasó desapercibido fue su formación académica. En el documento figuraba "Secundaria completa, analítico en trámite". Sin embargo, la "Reini" admitió que en ese momento todavía debía materias clave: “Creo que estaba mintiendo y me faltaba rendir Física, Química y Matemática”.
Incluso su formación en oficios tenía una explicación romántica y fallida. El CV mencionaba estudios en pastelería, algo que Sofía inició solo para impresionar a una pareja de aquel entonces. “Tenía un novio al que le gustaban los postres. ¿Qué dije para enamorarlo? Me meto a hacer pastelería. Obviamente, duré con el chico lo que un pedo en una canasta y dejé todo”, recordó.
Un cierre entre la risa y el llanto
A pesar del tono jocoso, la influencer se mostró conmovida al leer el cierre de su vieja carta de presentación, donde expresaba sus “ganas de aportar conocimientos para el crecimiento de la empresa”.
“Chicos, esta parte me da ganas de llorar. ¿De qué habilidades hablaba?”, ironizó sobre su falta de experiencia en aquel momento. Finalmente, recordó que ese papel recorrió decenas de locales de ropa y concesionarias de autos en zona oeste antes de que su carrera diera el giro definitivo hacia el mundo del streaming y la moda, donde hoy es una de las referentes indiscutidas.