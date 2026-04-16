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Sofía Gonet y un viaje al pasado: el desopilante CV que la volvió viral y su confesión sobre las "mentiras piadosas"

La influencer conocida como “La Reini” compartió con sus seguidores el currículum con el que buscaba trabajo antes de la fama. Entre habilidades inventadas y el "secundario en trámite", la joven reflexionó sobre sus inicios con una mezcla de humor y nostalgia.