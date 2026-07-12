Franco Colapinto es una de las figuras más importantes del automovilismo. Su admiración por Lionel Messi también es conocida, ya que en varias oportunidades intercambiaron cumplidos.
El saludo viral de Lionel Messi y Maia Reficco en el partido contra Suiza
En el marco de una actividad publicitaria en el Mundial 2026, la actriz y novia de Franco Colapinto entregó la moneda al árbitro y fue reconocida por el capitán de la Selección Argentina.
The moment Maia Reficco greets Lionel Messi and Granit Xhaka ahead of Argentina's World Cup match. 🥹 pic.twitter.com/GF5ORUXy4A— Maia Reficco Updates (@MRUpdating) July 12, 2026
Sin embargo, el piloto automovilístico jamás imaginó que su novia, la actriz Maia Reficco sería parte del Mundial y compartiría escena con su ídolo, generando una gran repercusión entre sus seguidores.
Todo ocurrió durante el partido de Argentina-Suiza, donde la joven se acercó a entregar la moneda al árbitro, que se usa para decidir la posición inicial en el campo.
En ese momento, Reficco se reencontró con el Diez a quien ya conocía personalmente. De inmediato, él la saludó con una sonrisa, provocando la alegría de la pareja de Colapinto.
Maia no estuvo sola en el estadio en Kansas City sino que la acompañó su hermano, Joaquín Reficco, actor de "Margarita". Ambos se habían mostrado super entusiasmados de ver a la Selección y Maia expresaba muchos nervios y felicidad.
En otras imágenes, la actriz aparece gritando junto a otra chica sin poder creer lo que habían vivido ya que el propio Messi la reconoció al instante y fue muy generoso con ella.
Por su parte, Colapinto no se hizo eco del episodio y prefirió mantener el perfil bajo de su pareja como viene haciendo hasta ahora.
Aunque los dos muy exitosos en sus ambientes profesionales correspondientes, optan por no exponerse mucho en las redes sociales y evitar llamar la atención. Sin embargo, el gran momento de la joven en el Mundial seguramente será muy recordado por sus familias y amigos.
Quién es Maia Reficco
Maia Reficco es una actriz, cantante y compositora argentino-estadounidense que, a sus 25 años, se convirtió en una de las artistas jóvenes con mayor proyección internacional.
Nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, pero creció en Buenos Aires, donde comenzó a desarrollar su pasión por la música y la actuación desde muy chica.
Su gran salto a la fama llegó en 2017, cuando fue elegida para protagonizar Kally's Mashup, la exitosa serie juvenil de Nickelodeon que la convirtió en un fenómeno en toda Latinoamérica.
Tras ese éxito, Maia continuó construyendo una sólida carrera internacional. Formó parte del elenco principal de Pretty Little Liars: Original Sin, la nueva versión de la icónica serie, y en 2024 cumplió uno de sus mayores sueños al debutar en Broadway como protagonista del musical Hadestown, donde recibió muy buenas críticas por su interpretación.
Paralelamente, desarrolló su carrera musical con canciones de pop y R&B, consolidándose como una de las artistas argentinas con mayor proyección en el exterior.