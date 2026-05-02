En el vertiginoso ecosistema de la música y la actuación, los vínculos suelen estar expuestos a una presión constante. Sin embargo, hay rupturas que logran sorprender tanto a los seguidores como a la industria misma. Este es el caso de Ángela Torres y Maia Reficco, quienes supieron mostrarse inseparables y hoy transitan caminos irreconciliables.
Ángela Torres reveló por qué se peleó con la novia de Colapinto
La cantante y actriz, en una charla íntima, profundizó sobre el quiebre de una de las amistades más cercanas del mundo del espectáculo joven. Entre la decepción y la necesidad de priorizar su bienestar, explicó los motivos detrás del fin de un vínculo que parecía inquebrantable.
En una reciente entrevista que caló hondo en las redes sociales, Torres no esquivó el bulto y, con la honestidad que la caracteriza, sentenció el estado actual de esa relación: "La eliminé de mi vida".
Ángela Torres dio a entender que Maia Reficco inició una relación con alguien cercano a ella, o con quien ella tenía un vínculo emocional, lo que provocó la ruptura de su amistad.
Una distancia que se volvió definitiva
Lo que comenzó como una serie de rumores alimentados por la falta de interacción en redes sociales y la ausencia de fotos compartidas, terminó por confirmarse de boca de una de sus protagonistas. Ángela, quien atraviesa un momento de gran exposición mediática no solo por su música sino también por su presente sentimental, decidió poner fin a las especulaciones.
'Yo a Maia la eliminé de mi vida', dijo en diálogo con medios nacionales, dejando en claro que el distanciamiento no fue un proceso azaroso, sino una decisión consciente y necesaria para su propio proceso personal. Si bien prefirió no entrar en detalles escabrosos sobre el conflicto puntual que detonó la separación, sus palabras denotaron una profunda decepción.
Entre el crecimiento personal y los límites
La madurez parece ser el eje conductor de esta nueva etapa en la vida de la nieta de Lolita Torres. Al referirse a la dinámica que mantenía con la protagonista de "Pretty Little Liars: Original Sin", Ángela dejó entrever que hay ciclos que simplemente deben cerrarse para poder avanzar.
'Hay vínculos que en un momento te hacen bien, pero después sentís que ya no vibran en la misma sintonía', reflexionó la artista. En este sentido, la decisión de cortar el lazo no parece haber sido impulsiva, sino el resultado de un desgaste que se volvió insostenible en la intimidad. 'A veces uno tiene que elegir qué energía deja entrar en su día a día y qué cosas prefiere dejar atrás para estar bien con uno mismo', agregó con un tono sereno pero firme.
El impacto en los fans y el camino a seguir
La noticia no tardó en repercutir en las redes sociales, donde ambas artistas cosechan millones de seguidores que celebraban su amistad. Este anuncio marca un punto de inflexión en su imagen pública, mostrándola más plantada y decidida a resguardar su salud mental por encima de las apariencias.
Con este cierre, Ángela Torres no solo confirma una ruptura personal, sino que también envía un mensaje de empoderamiento y límites saludables, en un mundo donde, muchas veces, lo que se ve en la pantalla está lejos de la realidad que se vive detrás de escena.