¿Tercera en discordia?

Ángela Torres reveló por qué se peleó con la novia de Colapinto

La cantante y actriz, en una charla íntima, profundizó sobre el quiebre de una de las amistades más cercanas del mundo del espectáculo joven. Entre la decepción y la necesidad de priorizar su bienestar, explicó los motivos detrás del fin de un vínculo que parecía inquebrantable.