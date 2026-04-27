La relación entre Maia Reficco y Franco Colapinto dejó de ser una especulación para convertirse en un vínculo confirmado públicamente. La artista eligió sus redes sociales para compartir una imagen junto al piloto, en un gesto que fue interpretado como la oficialización del romance y que rápidamente tuvo amplia repercusión.
Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto con una foto en redes
La actriz y cantante hizo oficial su relación con el piloto argentino al compartir una imagen en sus redes sociales, luego de varios días de rumores y apariciones juntos en Buenos Aires.
A través de las redes sociales
La confirmación llegó a partir de una publicación en la que Maia Reficco mostró una escena íntima junto a Colapinto, en el marco de su paso por la ciudad de Buenos Aires.
En la imagen, el piloto aparece con casco y gafas, mientras la artista le toma el rostro en una actitud cercana y distendida. El posteo incluyó emoticones y una mención directa, elementos que terminaron por despejar cualquier duda sobre la relación.
El gesto marcó un cambio respecto de los días previos, en los que la pareja había sido vista en distintos ámbitos pero sin declaraciones públicas. La confirmación no llegó a través de entrevistas ni comunicados, sino mediante una acción directa en redes sociales, un formato cada vez más habitual para este tipo de anuncios.
La publicación se dio en el contexto de la presencia de Colapinto en el país, donde participó de una exhibición automovilística en las calles porteñas. Reficco acompañó al piloto durante esa jornada y también compartió imágenes del evento, mostrando cercanía tanto en lo personal como en el entorno profesional.
Además, la artista difundió registros del detrás de escena y de la exhibición, incluyendo videos del desempeño del piloto, lo que reforzó la visibilidad de la relación en un momento de alta exposición mediática.
De los rumores a la oficialización
El vínculo entre ambos había comenzado a tomar forma semanas atrás, a partir de coincidencias en eventos y de interacciones en redes sociales. Con el paso del tiempo, las apariciones conjuntas se volvieron más frecuentes, alimentando versiones sobre una relación que, hasta ahora, no había sido confirmada por sus protagonistas.
Durante los últimos días, fueron vistos compartiendo distintas actividades en Buenos Aires, desde salidas informales hasta encuentros con amigos. También circularon imágenes de ambos en espacios públicos y en reuniones privadas, lo que incrementó el interés mediático.
Uno de los episodios que más repercusión generó fue su presencia conjunta en el marco del llamado “road show” del piloto, un evento que convocó a una gran cantidad de público y que se desarrolló en un circuito callejero. En ese contexto, Reficco acompañó a Colapinto y registró parte de la experiencia en sus redes, lo que permitió visibilizar aún más la relación.
Las imágenes difundidas previamente mostraban gestos de cercanía, como caminatas juntos, encuentros sociales y momentos compartidos en ámbitos distendidos. Sin embargo, hasta la publicación de la foto, el vínculo se mantenía en el terreno de las versiones.
Con esta confirmación, ambos pasan a integrar la lista de parejas que combinan visibilidad en distintos ámbitos, en este caso el deporte de alto nivel y la industria del entretenimiento. La exposición del romance se da en un momento de fuerte atención pública sobre Colapinto, tanto por su actividad en el automovilismo como por su presencia en el país.