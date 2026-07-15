La casa de Gran Hermano vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada con una nueva edición de la prueba "Congelados", la dinámica en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben la visita de un familiar o un ser querido.
Gran Hermano: el emotivo "Congelados" de Sol con la visita de su hermana Noelia
La participante recibió la inesperada visita de su hermana durante una nueva edición de la dinámica "Congelados". El reencuentro estuvo marcado por un mensaje de aliento, lágrimas y una escena que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del reality
Esta vez, la protagonista fue Sol, quien se reencontró con su hermana Noelia después de varios meses de aislamiento y protagonizó una escena que emocionó tanto a sus compañeros como al público.
El mensaje de Noelia que emocionó a Sol
La emoción comenzó apenas sonó la alarma que anuncia el inicio del desafío. Como ocurre en cada edición de "Congelados", los participantes quedaron inmóviles mientras la puerta de la casa se abría para recibir a la visita.
En esta oportunidad ingresó Noelia, la hermana de Sol, quien caminó directamente hacia ella con un mensaje cargado de afecto y tranquilidad. Durante los pocos minutos que permaneció dentro de la casa, buscó transmitirle calma y recordarle que toda la familia la acompaña desde el exterior.
"Mami, te amo", fue una de las frases que marcó el reencuentro y que rápidamente comenzó a replicarse en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video del momento y destacaron la emoción de la participante.
Aunque las reglas del juego impiden cualquier tipo de interacción, Sol no pudo evitar quebrarse. Permaneció inmóvil, como exige la consigna, pero las lágrimas aparecieron apenas reconoció la voz y el rostro de su hermana.
La visita también impactó en el resto de los participantes, que observaron la escena respetando el silencio impuesto por el desafío. Una vez finalizada la dinámica y levantada la orden de permanecer congelados, varios de ellos se acercaron para abrazar a Sol, todavía visiblemente conmovida.
La prueba "Congelados" se convirtió en uno de los segmentos más esperados de esta edición de Gran Hermano porque permite que los jugadores, aislados desde hace meses, reciban por algunos minutos el apoyo de familiares y amigos sin romper completamente el aislamiento.
El momento se volvió viral entre los seguidores del reality
Como ocurrió con otras visitas recientes dentro de la casa, el reencuentro de Sol y Noelia tuvo una rápida repercusión en las redes sociales.
Los fragmentos del programa comenzaron a circular pocos minutos después de la emisión y generaron miles de comentarios de seguidores que destacaron la autenticidad de la emoción mostrada por la participante y el mensaje de contención que le transmitió su hermana.
En esta edición del reality, "Congelados" ya dejó varios momentos recordados por el público. En los últimos días también recibieron visitas familiares otros participantes, como Emanuel, quien se emocionó con el ingreso de su madre Luci, y Tamara Paganini, que protagonizó una escena muy comentada junto a su prima Soledad.
La dinámica consiste en que los jugadores permanezcan completamente inmóviles mientras un familiar recorre la casa, les habla y les deja mensajes de apoyo.
Cualquier reacción que incumpla las reglas puede derivar en sanciones, por lo que el desafío no solo pone a prueba el autocontrol de los participantes, sino también su capacidad para contener las emociones frente a un reencuentro muy esperado.
En el caso de Sol, logró respetar la consigna, aunque no pudo contener las lágrimas. El abrazo quedó para después de que Gran Hermano levantara el "Congelados", en una escena que fue celebrada tanto por sus compañeros como por los televidentes.