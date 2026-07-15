Conmovió a toda la casa

Gran Hermano: el emotivo "Congelados" de Sol con la visita de su hermana Noelia

La participante recibió la inesperada visita de su hermana durante una nueva edición de la dinámica "Congelados". El reencuentro estuvo marcado por un mensaje de aliento, lágrimas y una escena que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del reality