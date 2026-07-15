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Tras denunciar que "se sintió usada", Zoe de Gran Hermano se retira de los medios

La exparticipante explicó que necesita priorizar su bienestar tras quedar afuera de Telefe y anunció una pausa en las redes sociales hasta sentirse fuerte para regresar.

La influencer anunció una pausa en su vida pública.La influencer anunció una pausa en su vida pública.
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Zoe Bogach anunció este martes que se tomará un descanso de los medios de comunicación y de las redes sociales, luego de quedar desvinculada de Telefe y tras la eliminación de su expareja, Manu Ibero, de Gran Hermano 2026.

La influencer explicó que atraviesa un momento difícil y aseguró que necesita priorizar su bienestar antes de regresar a la exposición pública.

Mirá tambiénGran Hermano: Manuel Ibero fue eliminado y ya quedaron definidos los jugadores que siguen en carrera

El duro descargo de Zoe Bogach

A través de un mensaje, la exparticipante de Gran Hermano expresó su malestar por la situación que vivió con el canal.

"Me sentí maltratada, destratada, usada y completamente descartable. Por mi parte, esté despedida formalmente o no, tengo claro que no quiero volver a pisar ese lugar", manifestó, luego de que le impidieran ingresar a Telefe para cumplir con su participación en el streaming del reality. Además, anunció que hará una pausa en su actividad pública.

Zoe compartió un duro descargo tras su salida de Telefe.Zoe compartió un duro descargo tras su salida de Telefe.

"Voy a tomarme un descanso de este mundo y de las redes sociales hasta sentirme con la fuerza suficiente para volver. Hoy no estoy en condiciones de seguir exponiéndome como si nada hubiera pasado", escribió.

También agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores durante los últimos días y afirmó que regresará cuando se sienta preparada.

Por qué quedó afuera de Telefe

Aunque Telefe no difundió un comunicado oficial sobre su salida, la noticia trascendió poco después de que Zoe insinuara en sus redes sociales que existía fraude en las votaciones de Gran Hermano.

En los últimos días, la influencer impulsó la campaña "Manu al 9009" para promover la eliminación de su expareja, una iniciativa que generó repercusiones y polémica entre los seguidores del programa.

La exparticipante aseguró que necesita priorizar su bienestar.La exparticipante aseguró que necesita priorizar su bienestar.

La polémica que rodeó a Manu Ibero

Manuel Ibero figuraba entre los participantes con chances de quedarse con el premio mayor, aunque su imagen se vio afectada por distintos episodios ocurridos durante el reality.

Uno de ellos estuvo relacionado con sus críticas hacia Lionel Messi, a quien cuestionó por su rendimiento futbolístico. Además, en redes sociales circuló que sería amigo de una persona cercana a Máximo Thomsen, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

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