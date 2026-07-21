Emanuel Di Gioia se convirtió este lunes en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada. El participante quedó fuera de la competencia luego de perder el mano a mano final contra Solange Abraham, en la vigésima segunda gala de eliminación del reality que conduce Santiago del Moro por Telefe.
Gran Hermano: Emanuel Di Gioia quedó eliminado de la casa
El participante dejó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada luego de quedar en el último tramo de la gala de eliminación frente a Solange Abraham. Ambos habían formado parte de la edición de 2011 del reality y protagonizaron uno de los principales cruces de la actual temporada.
La salida de Emanuel fue una de las definiciones más relevantes de la noche, debido al protagonismo que había alcanzado dentro de la casa y a su vínculo previo con Sol, ya que ambos habían participado de la edición de 2011 del programa.
La gala comenzó con cinco participantes en placa: Emanuel, Solange, Yisela "Yipio" Pintos, Yanina Zilli, Sebastián Cola y Matías Hanssen. A medida que avanzó el programa, el público fue definiendo quiénes continuarían una semana más en la competencia, hasta que la definición quedó concentrada entre los dos jugadores que ya habían tenido una historia previa dentro del reality.
Cómo fue la definición entre Emanuel y Solange
Durante la gala, los primeros participantes en abandonar la placa fueron quienes recibieron el menor porcentaje de votos del público. Matías Hanssen fue el primero en asegurarse su continuidad, con el 0,2% de los votos. Luego fue el turno de Sebastián Cola, con el 0,5%, y de Yanina Zilli, que obtuvo el 0,7%. Finalmente, Yisela "Yipio" Pintos también fue salvada, con el 1,3%.
Con esos resultados, el desenlace quedó reducido a un enfrentamiento entre Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. El mano a mano reunió a dos figuras que ya tenían antecedentes dentro de la historia del programa y que, durante esta edición, volvieron a quedar enfrentadas por sus estrategias y diferencias dentro de la casa.
La tensión entre ambos no era nueva. En mayo, Solange había regresado al reality para protagonizar un derecho a réplica con Emanuel, luego de su anterior salida de la competencia. Aquel encuentro estuvo marcado por un fuerte intercambio entre ambos y profundizó una relación que ya había quedado deteriorada desde su participación conjunta en la edición de 2011.
Con el avance de la temporada, tanto Emanuel como Solange fueron consolidando sus propios grupos y estrategias dentro del juego. La rivalidad entre ambos se convirtió así en uno de los ejes de la convivencia y terminó trasladándose a la definición de la gala.
Finalmente, Santiago del Moro anunció que el público había decidido la eliminación de Emanuel Di Gioia. De esta manera, el participante debió abandonar la casa después de varios meses de competencia y dejó a Solange como una de las jugadoras que continúa en carrera.
La decisión del público también modificó el escenario del reality, que atraviesa una etapa avanzada y en la que cada eliminación tiene un impacto mayor sobre las estrategias de los participantes que permanecen en competencia.
La despedida de Emanuel y el futuro del juego
Tras conocer el resultado, Emanuel se mostró emocionado al momento de despedirse de sus compañeros. En sus últimas palabras dentro de la casa, destacó el camino recorrido durante su participación y agradeció a quienes compartieron con él la experiencia.
"Fue un camino recorrido zarpado, gracias por ser parte de esto. Lo hago por mi hija, que es lo mejor que tengo y está afuera, así que ya gané", expresó el participante antes de dejar la casa, según informó Telefe.
La despedida cerró una participación que había tenido distintos momentos a lo largo de la temporada. Emanuel se había convertido en una de las figuras reconocidas de esta edición, tanto por su estrategia dentro del juego como por los conflictos y alianzas que protagonizó durante su permanencia.
Su eliminación también tiene un componente particular: se produjo frente a Solange Abraham, con quien había compartido la experiencia de Gran Hermano en 2011. La competencia entre ambos volvió a instalarse en esta edición y terminó con uno de ellos fuera de carrera.
Para Solange, la permanencia representa además una oportunidad para continuar avanzando en una temporada en la que su recorrido tuvo distintos momentos. La participante había sido eliminada anteriormente y luego regresó al reality, por lo que su continuidad volvió a quedar en el centro de la atención de los seguidores del programa.
Con Emanuel fuera de competencia, la casa vuelve a reorganizarse. Como ocurre después de cada gala, los participantes deberán redefinir alianzas y estrategias de cara a las próximas nominaciones. La salida de uno de los jugadores con mayor presencia dentro del juego puede modificar el equilibrio entre los distintos grupos.
El resultado también confirma el peso que tiene el voto del público en esta etapa del programa. A diferencia de las primeras semanas, cuando las placas reunían a un número mayor de participantes, las definiciones comienzan a concentrarse en enfrentamientos cada vez más directos entre los jugadores que logran mantenerse en carrera.
La eliminación de Emanuel deja así una nueva incógnita abierta para Gran Hermano: Generación Dorada: cómo continuará el juego después de la salida de uno de sus protagonistas y qué participantes conseguirán consolidarse en la recta final de la competencia.
Mientras tanto, Solange Abraham continúa dentro de la casa y vuelve a quedar posicionada como una de las figuras que deberán seguirse de cerca en las próximas galas. Con nuevas nominaciones y votaciones por delante, el reality se encamina hacia una etapa en la que cada decisión de los jugadores y cada elección del público puede modificar el rumbo de la competencia.