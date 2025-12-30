Sin filtro

Romina Uhrig habló de adicciones, depresión y ataques de pánico tras su salida de Gran hermano

La ex Gran Hermano habló en Infama sobre el impacto de la fama repentina tras su paso por el reality: relató un período de sobreexposición y críticas que derivó en noches interminables, consumo de sustancias, depresión y ataques de pánico, hasta que pidió ayuda profesional y pudo encaminarse.