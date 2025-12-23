Abrió su corazón

Chano relató cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

El cantante contó en una entrevista íntima su proceso de recuperación, cómo encaró su internación y el rol que tuvo la música en su camino hacia la sobriedad. En diálogo con Migue Granados para Olga, el líder de Tan Biónica se abrió sobre los momentos más duros de su vida, los aprendizajes y la transformación personal que implicó su internación por adicciones.