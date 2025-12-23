Chano relató cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”
El cantante contó en una entrevista íntima su proceso de recuperación, cómo encaró su internación y el rol que tuvo la música en su camino hacia la sobriedad. En diálogo con Migue Granados para Olga, el líder de Tan Biónica se abrió sobre los momentos más duros de su vida, los aprendizajes y la transformación personal que implicó su internación por adicciones.
Santiago “Chano” Moreno Charpentier, referente de la música popargentina, compartió cómo fue el momento en que decidió internarse tras años de lucha contra las adicciones. A los 24 años, explicó, su vida ya estaba fuera de control y fue entonces cuando comprendió que no se trataba simplemente de una cuestión de fuerza de voluntad, sino de una enfermedad que debía tratar con seriedad.
“Mi familia estaba esperando que decidiera internarme… Una madrugada le dije a mi hermano: ‘Bambi, me tengo que internar y no puedo parar’”, recordó el músico, al señalar que ese fue el primer paso para iniciar un proceso profundo de recuperación.
La escritura como herramienta de sanación
Durante su internación, que se extendió por ocho meses, Chano encontró en la escritura una herramienta terapéutica clave. Contó que uno de los ejercicios que más lo marcaron fue “El inventario de las obsesiones”, una práctica introspectiva donde debía enumerar todo aquello que lo perturbaba, lo dominaba o lo empujaba a la recaída.
Muchos de esos textos se transformaron en ideas para canciones, como Arruinarse, donde canalizó parte de sus experiencias. Según explicó, este ejercicio no sólo le permitió enfrentar sus pensamientos más oscuros, sino también convertirlos en arte.
En su relato, Chano fue honesto al hablar de la culpa. Confesó haber sentido una profunda angustia por el dolor que causó a sus seres queridos. Sin embargo, con el tiempo entendió que asumir la enfermedad no significaba evadir las consecuencias, sino hacerse cargo desde un lugar más consciente.
“Nadie me dijo todo el daño que iba a provocar cuando empecé con sustancias”, expresó, y agregó que dejar de sentirse víctima fue esencial para poder avanzar en su recuperación. Su mensaje apunta a quitarle dramatismo al proceso, pero sin minimizar el compromiso que implica salir adelante.
Arte y recuperación: una combinación posible
En la actualidad, Chano transita una etapa de mayor equilibrio, en la que busca mantener hábitos saludables y continuar su recuperación. Sabe que se trata de un camino constante, y que tanto la música como la introspección siguen siendo pilares fundamentales.
Para quienes atraviesan situaciones similares, su testimonio ofrece una luz: hablar, pedir ayuda y apoyarse en la creatividad puede ser una vía de salida. Su historia es la de alguien que decidió enfrentarse a sus sombras con honestidad y que hoy elige contarlo para acompañar a otros.
La historia de Chano no es sólo una confesión pública sobre su lucha con las adicciones. Es, sobre todo, un relato de toma de conciencia, de trabajo personal y de transformación. Al compartir su experiencia, el artista derriba prejuicios y apuesta por un mensaje esperanzador: reconocer la enfermedad y apoyarse en el arte puede ser el primer paso hacia una vida más plena.