El vertiginoso presente de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial parece haberle pasado factura a su vida sentimental. En las últimas horas, trascendió que el piloto argentino y la actriz Maia Reficco decidieron poner fin a su noviazgo luego de varios meses de amor.
Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron
El piloto argentino de Fórmula 1 y la reconocida actriz habrían puesto fin a su romance tras varios meses de relación. Los motivos detrás de una ruptura que sacude al mundo del espectáculo y el deporte.
La noticia, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, expone las complejidades de sostener un vínculo a la distancia en medio de las exigencias de la alta competencia.
Los motivos de la ruptura: una fuerte crisis personal
Los detalles del quiebre amoroso salieron a la luz en el programa televisivo LAM, donde se aportaron precisiones sobre el estado actual del deportista de 23 años. 'Franco Colapinto está separado de Maia Reficco', afirmó de manera tajante el panelista Pepe Ochoa al aire del ciclo de espectáculos.
Según explicaron las fuentes periodísticas del envío, la determinación no estuvo ligada a terceros en discordia, sino al complejo momento que atraviesa el oriundo de Pilar en el plano individual. 'Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que él estaba enganchado con ella. Él no le puede dar la energía ni el lugar que ella se merece', sostuvo Ochoa respecto a los desencadenantes del distanciamiento.
El factor geográfico y las agendas superpuestas terminaron siendo determinantes para el desenlace de la pareja. De acuerdo con lo informado, el diálogo definitivo se produjo a instancias de la propia actriz ante la prolongada ausencia física del piloto. 'Él hace mucho tiempo que no la ve, ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa', agregaron en el programa televisivo, marcando el cierre de una historia que había captado la atención del público joven.
Una historia que nació bajo el ala del bajo perfil
El romance entre el automovilista y la artista se había gestado a comienzos de este año, manteniendo siempre una postura esquiva ante las cámaras y los flashes. Los primeros indicios surgieron en enero de 2026, cuando Colapinto compartió una sugerente fotografía en sus redes sociales donde se veía a Maia Reficco luciendo uno de sus cascos durante un período de vacaciones.
Si bien en un principio el entorno de la actriz definió el vínculo como el inicio de una amistad donde se estaban 'empezando a conocer', el noviazgo se formalizó de manera definitiva hacia finales de marzo. A partir de allí, Reficco se transformó en una figura recurrente en los circuitos de la Fórmula 1, siendo fotografiada en el paddock acompañando al piloto en grandes premios de relevancia como el de Canadá y el de Miami.
El foco puesto en el asfalto
Por estas horas, el entorno de Colapinto prefiere el silencio y busca que el joven conductor mantenga la concentración absoluta en su desempeño en las pistas de la máxima categoría, donde cada centésima de segundo cuenta y la fortaleza mental se vuelve un activo indispensable.
Mientras tanto, Maia Reficco continúa refugiada en sus proyectos profesionales dentro de la actuación, cerrando un capítulo amoroso que, a pesar de la brevedad, dejó una huella visible en el cruce entre el deporte nacional y las plataformas digitales.