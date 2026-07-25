Brasil dio un paso inédito en materia de defensa personal al habilitar la venta de gas pimienta para mujeres mayores de 18 años. La medida fue oficializada mediante una ley promulgada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y publicada este viernes en el Diario Oficial de la Unión.
Brasil permite por primera vez la compra de gas pimienta para mujeres adultas
La medida flexibiliza una normativa vigente durante años, elimina algunas restricciones previstas en el proyecto original y limita el acceso exclusivamente a personas mayores de 18 años.
Hasta ahora, este tipo de aerosol de defensa solo podía ser utilizado por integrantes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.
Defensa para mujeres adultas
La nueva normativa permite que las mujeres mayores de edad puedan comprar y portar gas pimienta elaborado con extractos vegetales con el objetivo de contar con un elemento de protección personal ante situaciones de riesgo.
No obstante, el presidente vetó el apartado que habilitaba el acceso al producto para adolescentes de entre 16 y 18 años, incluso cuando existiera autorización de sus padres o tutores.
Según explicó el Gobierno brasileño, la decisión respondió a recomendaciones realizadas por el Ministerio de las Mujeres y otros organismos oficiales. Las autoridades consideraron que extender este permiso a menores de edad podía entrar en conflicto con el principio de protección integral establecido en la legislación destinada a niños y adolescentes.
Qué artículos fueron eliminados de la ley
Además del veto para las menores de edad, Lula también rechazó otros puntos incluidos en el proyecto original.
Entre las disposiciones eliminadas se encontraban las sanciones administrativas y las multas para las usuarias, así como la obligación de denunciar la pérdida o extravío del aerosol dentro de las 72 horas posteriores al hecho.
El mandatario también dejó sin efecto las modificaciones al Estatuto de Desarme que formaban parte de la propuesta aprobada por el Congreso.
Cómo era la regulación antes
Antes de la promulgación de esta ley, la comercialización y el uso del gas pimienta estaban reservados exclusivamente para las fuerzas de seguridad del Estado brasileño.
Este aerosol, que produce irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias, es utilizado en distintos países tanto como elemento de defensa personal como en operativos de control de disturbios.
Con la entrada en vigencia de la nueva legislación, Brasil pasa a integrar el grupo de países que permiten el acceso a este tipo de dispositivos para protección individual, aunque mantiene restricciones específicas para menores de edad.