El presidente Javier Milei viajará este viernes por la noche a San Pablo, Brasil, donde desarrollará una agenda que combinará actividades institucionales y políticas. La visita se extenderá hasta el sábado e incluirá una reunión con el gobernador paulista, Tarcísio de Freitas.
Milei viaja a Brasil: se reunirá con Flávio Bolsonaro y recibirá una condecoración
El mandatario permanecerá en San Pablo entre el viernes y el sábado. Mantendrá encuentros institucionales, recibirá la Orden de Ipiranga y participará de una convención del Partido Liberal.
El mandatario también se encontrará con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal en el estadio Mercado Livre Arena Pacaembú.
Recepción y condecoración
La actividad central comenzará el sábado alrededor de las 9 en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Milei será recibido por De Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.
Luego se realizará la ceremonia de entrega de la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el Estado paulista. También estará presente el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes.
Durante el acto se leerá el decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y tanto el gobernador como el mandatario argentino pronunciarán unas palabras.
Reunión con Flávio Bolsonaro
Tras la ceremonia, Milei mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto con De Freitas, Nunes y Flávio Bolsonaro.
De acuerdo con la agenda difundida, el encuentro estará destinado a abordar temas vinculados con la relación entre la Argentina y el Estado de San Pablo, además de posibles acuerdos económicos y comerciales.
La visita concluirá con la participación de la delegación argentina en la convención del Partido Liberal, espacio al que pertenece el senador brasileño.
Sin encuentro con Jair Bolsonaro
Milei no podrá reunirse con Jair Bolsonaro, quien permanece bajo prisión domiciliaria y tiene restringidas las visitas de carácter político.
El juez Alexandre de Moraes rechazó un pedido de la defensa del expresidente brasileño para autorizar el encuentro. Durante 30 días, Bolsonaro solo podrá recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas.
Las restricciones fueron reforzadas después de su condena a 27 años de prisión por el intento de permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La comitiva presidencial
La delegación argentina estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
El viaje obligó a modificar la agenda local del mandatario, quien pidió que el acto de apertura de la Exposición Rural de Palermo fuera trasladado al domingo para poder participar de ambas actividades.