La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta una de las situaciones más delicadas de los últimos años tras la destitución inmediata de su fiscal general, Karim Khan. La medida fue adoptada luego de que una funcionaria del organismo presentara una denuncia formal por presunta agresión sexual, lo que desencadenó un procedimiento interno que culminó con su remoción del cargo.
Denunciaron al fiscal de la Corte Penal Internacional por una presunta agresión sexual
Karim Khan fue apartado de su cargo luego de que una funcionaria del tribunal presentara una denuncia formal que activó una investigación interna y la intervención de los organismos encargados de supervisar la conducta de los altos funcionarios de la CPI.
El caso motivó la intervención del Comité de Ética de la Corte y de la Asamblea de Estados Parte, órgano encargado de supervisar la conducta de los principales funcionarios de la institución.
La denuncia
Según la información difundida, el hecho denunciado habría ocurrido en el ámbito laboral de la Corte Penal Internacional. Tras recibir la presentación formal, las autoridades internas consideraron que existían elementos suficientes para poner en marcha un proceso disciplinario.
Ante la gravedad de la acusación, la Asamblea de Estados Parte resolvió apartar de manera inmediata a Khan, en lugar de disponer una suspensión preventiva. El objetivo fue evitar que continuara ejerciendo sus funciones mientras se desarrolla la investigación correspondiente.
Consecuencias institucionales
Medios europeos como Le Monde y Der Spiegel informaron que la decisión estuvo precedida por intensas consultas diplomáticas entre distintos gobiernos preocupados por las consecuencias institucionales del caso.
De acuerdo con esas publicaciones, algunos Estados defendían la importancia de respetar la presunción de inocencia, mientras que otros sostenían que mantener a Khan al frente de la Fiscalía podía afectar la credibilidad de la Corte en un momento especialmente sensible, marcado por investigaciones y órdenes de arresto de alto perfil relacionadas con dirigentes de Rusia, Israel y Hamas.
Por su parte, la BBC y The Guardian recordaron que Karim Khan asumió el cargo en 2021 para un mandato de nueve años y que durante su gestión impulsó investigaciones de gran repercusión internacional, entre ellas las vinculadas con los conflictos en Ucrania y Palestina.
Su salida obliga ahora a activar un mecanismo extraordinario de sucesión, que contempla la posible designación de un fiscal interino mientras la Asamblea de Estados Parte desarrolla un procedimiento acelerado para nombrar a su reemplazante.
Repercusiones para América Latina
En América Latina, medios como El País de Uruguay y El Tiempo de Colombia señalaron que la destitución se produce en un momento de especial relevancia para la región, ya que varios países siguen de cerca las investigaciones que la CPI mantiene abiertas por presuntas violaciones de derechos humanos.
La elección del próximo fiscal podría influir en las prioridades del organismo y en el ritmo de expedientes relacionados con Venezuela, Colombia y países de Centroamérica.
Mientras tanto, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional valoraron la rapidez con la que actuó la Corte ante la denuncia y destacaron la importancia de que los estándares éticos se apliquen sin excepciones, incluso a los máximos responsables de la institución.
No obstante, ambas entidades también advirtieron que este episodio no debe ser utilizado por gobiernos críticos de la Corte Penal Internacional para cuestionar su trabajo ni como argumento para impulsar medidas que comprometan la independencia del tribunal.