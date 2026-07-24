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Crímenes de lesa humanidad

Venezuela inicia su retiro rotundo de la Corte Penal Internacional

El canciller Venezolano, Félix Plasencia, informó que se notificó a la ONU la decisión firme e "irrevocable" de Venezuela.

Por instrucciones de Delcy Rodríguez, Venezuela informó su decisión al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.Por instrucciones de Delcy Rodríguez, Venezuela informó su decisión al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
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Venezuela anunció este viernes (24.07.2026) que inició su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 bajo el gobierno del derrocado mandatario Nicolás Maduro.

Venezuelan Vice President Nicolas Maduro rises his fist during a parade to commemorate the 21st anniversary of President attempted coup d'etat in Caracas February 2, 2013. Chavez is still in Cuba recovering from a cancer surgery and has not been seen in public since December 8 last year. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins (VENEZUELA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY) caracas venezuela Nicolas Maduro conmemoracion del fallido golpe de estado del año 1992 ceremonia acto vicepresidenteLa CPI investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

La CPI abrió una investigación formal en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos.

El canciller venezolano, Félix Plasencia, dijo el viernes en su cuenta de X que por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela informó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127".

Este artículo establece que la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación.

Esa decisión se debe a que "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos", indicó el recién designado ministro de Relaciones Exteriores.

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Según Plasencia, se trata de un "patrón" que "revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos".

La CPI señaló en un comunicado que no había sido notificada de la decisión, pero lamentó que Venezuela quiera "apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".

Ley de adhesión al estatuto de Roma

El Parlamento venezolano había avanzado en diciembre de 2025 en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un "progreso real" en el trabajo con el gobierno.

Caracas acusó entonces a la fiscalía de la CPI, que dirigía Karim Khan, de "desentenderse" de sus responsabilidades. Khan fue destituido este viernes por la asamblea del organismo, acusado de agresión sexual.

El secretario general de la ONU, António Guterres, habla en un encuentro con la prensa en la sede de la ONU. Créditos: Xinhua/Eskinder DebebeEl secretario general de la ONU, António Guterres.

La Corte ya había archivado denuncias de Venezuela contra las sanciones de Estados Unidos, al desestimar que constituyeran crímenes de lesa humanidad.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.

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