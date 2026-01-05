Causa por delitos de lesa humanidad

La Justicia argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la extradición del ex presidente venezolano Nicolás Maduro desde Estados Unidos para que sea indagado en la Argentina por graves violaciones a los derechos humanos. El pedido se da en el marco de una causa iniciada en 2024, que ya cuenta con orden de captura internacional vigente.