La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a dejar un elevado saldo de víctimas civiles. En las últimas horas, ambos países denunciaron ataques que provocaron la muerte de al menos 14 personas, en una nueva escalada de un conflicto que continúa intensificándose con el uso masivo de misiles y drones.
Nuevos bombardeos entre Rusia y Ucrania dejaron al menos 14 civiles muertos
Al menos 14 civiles murieron en las últimas horas como consecuencia de ataques atribuidos por ambas partes al conflicto entre Rusia y Ucrania. Moscú denunció un bombardeo ucraniano sobre una zona ocupada de Zaporiyia, mientras que Kiev informó seis fallecidos tras una nueva ofensiva rusa con misiles y drones.
Mientras las autoridades instaladas por Moscú en la región de Zaporiyia acusaron a Ucrania de atacar deliberadamente a civiles, el gobierno de Kiev informó nuevas víctimas fatales como consecuencia de bombardeos rusos sobre distintas ciudades del país.
Rusia denunció un ataque contra una zona ocupada de Zaporiyia
Las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada por las fuerzas rusas desde 2022, informaron que un ataque atribuido a Ucrania dejó ocho muertos, entre ellos dos niños, y 14 personas heridas.
Según el gobernador designado por Moscú, Evgueni Balitski, el bombardeo impactó sobre instalaciones turísticas ubicadas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito de Melitópol.
El funcionario sostuvo que el ataque tuvo como blanco a población civil y calificó el hecho como un "crimen" atribuido al gobierno ucraniano. Hasta el momento, Kiev no se pronunció públicamente sobre esa acusación.
Ucrania reportó víctimas por bombardeos rusos
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que los ataques lanzados por Rusia entre la noche del viernes y la madrugada del sábado provocaron la muerte de seis civiles y dejaron al menos diez heridos.
Tres de las víctimas fallecieron en Sloviansk, en el este del país, tras el impacto de misiles sobre edificios residenciales. Las otras tres murieron en Sumi, en el norte de Ucrania, luego de un ataque con drones que alcanzó una sucursal de la empresa postal Nova Post.
Zelenski aseguró que los objetivos alcanzados eran civiles y denunció que más de diez edificios de viviendas resultaron dañados durante los bombardeos.
Continúa la escalada de ataques con drones y misiles
La Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante la ofensiva rusa fueron lanzados 159 drones y dos misiles guiados Kh-59/69, de los cuales las defensas antiaéreas lograron interceptar 127 drones y un misil.
En los últimos meses, el conflicto mostró un incremento en la intensidad de los ataques aéreos y en el número de víctimas civiles, en un contexto en el que tanto Rusia como Ucrania han intensificado sus operaciones militares de largo alcance.
La nueva jornada de violencia refleja la persistencia de un conflicto que, más de cuatro años después de iniciada la invasión rusa a gran escala, continúa provocando un elevado costo humano y mantiene abierta una de las principales crisis de seguridad internacional.