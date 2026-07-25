La guerra no da tregua

Nuevos bombardeos entre Rusia y Ucrania dejaron al menos 14 civiles muertos

Al menos 14 civiles murieron en las últimas horas como consecuencia de ataques atribuidos por ambas partes al conflicto entre Rusia y Ucrania. Moscú denunció un bombardeo ucraniano sobre una zona ocupada de Zaporiyia, mientras que Kiev informó seis fallecidos tras una nueva ofensiva rusa con misiles y drones.