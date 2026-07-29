Donald Trump prometió “darle una paliza” a Irán tras nuevos ataques contra fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, informó Fox News.
Trump amenaza a Irán tras nuevos ataques: "Van a recibir una paliza"
El presidente estadounidense se refirió al regreso de las agresiones. Fuerzas de EE.UU. y Arabia Saudita lanzaron ataques en Irak tras una afrenta sorpresa de Irán. De nuevo crece la tensión en el estrecho de Ormuz.
El mandatario afirmó: “Van a recibir una paliza”, luego de lo que Washington describió como un ataque sorpresa que motivó represalias de Arabia Saudita y Estados Unidos contra una milicia respaldada por Teherán en Irak, según NBC News.
Trump había declarado el lunes que suspendía ataques contra Irán para dar otra oportunidad a las negociaciones, aunque advirtió que podría ordenar nuevos bombardeos si fracasaban las conversaciones.
Irán, que había suspendido sus agresiones en un intento renovado de negociar, advirtió a principios de semana que no permitiría que Washington fijara el “momento de la guerra y la paz” y aseguró que el estrecho de Ormuz estaba “cerrado”.
Nuevos ataques
El repentino repunte de hostilidades puso fin a la relativa calma que imperó varios días después de que Estados Unidos pausara ataques diarios contra la República Islámica para favorecer un acercamiento diplomático.
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció ataques contra una base aérea estadounidense y un centro de mando militar en Jordania, informó la agencia Nour, y dijo que su armada atacó tres petroleros que, según IRNA, violaban el bloqueo del estrecho de Ormuz.
En X, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que frustró un intento de ataque sorpresa contra fuerzas desplegadas en Oriente Medio alrededor de las 17:45 del martes; según el comunicado todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito y las tropas permanecieron en alto estado de preparación.
Pocas horas después, CENTCOM anunció que había lanzado ataques de precisión en Irak junto con las fuerzas saudíes contra “terroristas alineados con Irán” a quienes, según sostuvo, la Guardia Revolucionaria había ordenado atacar a fuerzas estadounidenses e infraestructura energética saudí.
El comunicado no identificó milicias por nombre, pero las Fuerzas de Movilización Popular —una coalición de decenas de facciones chiíes y proiraníes— informaron en X que varias de sus sedes en Irak fueron atacadas y que hubo muertos entre sus miembros, calificando la acción como una “escalada sumamente peligrosa” y una “violación de la soberanía de Irak”.
Combatientes estadounidenses y saudíes bombardearon múltiples instalaciones logísticas y de armas en el este de Irak en represalia por más de 30 ataques aéreos con drones atribuidos a la Guardia Revolucionaria en las últimas 72 horas, que CENTCOM consideró “injustificados”.
“La Guardia Revolucionaria Islámica y sus grupos terroristas afines deben cesar estos ataques para evitar una mayor respuesta militar estadounidense”, advirtió el organismo.
El Ministerio de Defensa saudí reconoció por separado los ataques y advirtió que el Reino no busca una escalada pero responderá a cualquier agresión que sufra.
El primer ministro iraquí, Ali Al-Zaidi, ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores iniciar acciones legales contra Estados Unidos y Arabia Saudita tras los bombardeos que dejaron decenas de muertos y heridos en Irak, informó el ejército iraquí citado por CNN.
El Consejo de Seguridad Nacional iraquí instruyó al ministerio a actuar conforme al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
Impacto del conflicto en el mercado petrolero
Los precios del petróleo se dispararon ante la amenaza de una escalada en el conflicto, que ha mantenido el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado durante meses por el bloqueo iraní; antes del conflicto transitaba por allí cerca del 20% del petróleo mundial. Estados Unidos también bloquea puertos iraníes a lo largo del estrecho.
El conflicto se extendió al Mar Rojo luego de que los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, anunciaran un bloqueo a Arabia Saudita el 20 de julio, provocando una drástica ralentización del tráfico marítimo en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb.