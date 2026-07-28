Encuentro en la Casa Blanca entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump fue calificado como "excelente" por el primer ministro israelí, tras la primera reunión presencial desde el estallido de la guerra en Medio Oriente.
Trump y Netanyahu concretaron su primera reunión desde el inicio de la guerra con Irán
El encuentro fue cerrado al público y tuvo lugar tras el funeral de un senador republicado en la Catedral de Washington. Dejaron trascender la intención de la firma de un compromiso conjunto para impedir que Teherán consiga armas nucleares.
El jefe del gobierno de Israel describió la conversación como "una de las mejores" y subrayó que ambos coincidieron en un compromiso conjunto contra el programa nuclear de Irán, con apoyo mutuo en cuestiones de seguridad.
En la declaración difundida por su oficina, Netanyahu indicó que la coordinación se centró en garantizar que Irán no obtenga armas nucleares y en otros objetivos estratégicos relacionados con la guerra y la estabilidad regional.
La reunión en la Casa Blanca tuvo carácter privado y contó con la participación de altos cargos de ambas delegaciones. Duró 90 minutos y tuvo el propósito declarado de discutir vías para gestionar la guerra.
Compromiso conjunto
Netanyahu afirmó que hubo un entendimiento claro sobre impedir que Irán alcance capacidad nuclear; posición que fue presentada como un compromiso conjunto en el que participaron representantes de ambos gobiernos, en línea con la política que ambos ejecutivos mostró desde el inicio del conflicto.
En las palabras oficiales, el objetivo compartido fue evitar que Irán posea armas nucleares, un punto que unió a Netanyahu y Trump y que los llevó a coordinar ideas y acciones sobre seguridad regional. El foco sobre el programa nuclear marcó la agenda principal del intercambio.
Fuentes oficiales consignaron que, pese a "pequeñas diferencias" reconocidas por el presidente, hubo coincidencias sustanciales sobre la prioridad de frenar avances nucleares en Irán y mantener presión conjunta contra cualquier desarrollo que consideren una amenaza.
Repercusiones tras la reunión
La reunión, primera reunión presencial entre ambos desde el inicio de la guerra, se produjo en un momento de máxima tensión y en medio de una tregua anunciada por la Casa Blanca.
Duró cerca de una hora y media. Asistieron también el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el enviado Steve Witkoff.
Tras el encuentro, Trump advirtió en una entrevista televisiva que si Irán no aprovecha la tregua para avanzar en un acuerdo, Estados Unidos atacará instalaciones como Natanz.
Netanyahu, por su parte, compartió imágenes y un video en redes mostrando la cordialidad con Trump y señaló que representaría a Israel en actos posteriores, entre ellos un funeral al que se dirigió después de la visita.
Como consecuencia institucional, ambos gobiernos reforzaron la prioridad declarada de coordinar estrategias para frenar el desarrollo nuclear iraní, mantener la campaña frente a la guerra y buscar opciones diplomáticas que, según la Casa Blanca, deben avanzar con rapidez.