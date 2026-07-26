En un mundo donde la energía dicta alianzas, sanciones y guerras, el reciente repunte de los precios del crudo hasta niveles cercanos a los 95 dólares por barril revela, una vez más, la fragilidad de la seguridad energética internacional.
Petróleo, economía y sangre
La reciente escalada en los precios del crudo refleja tensiones geopolíticas que podrían desestabilizar economías y alterar el equilibrio de poder global.
Los mercados reaccionaron con fuerza a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, con preocupaciones centradas en el Estrecho de Ormuz y posibles disrupciones en el Mar Rojo.
Este no es un mero ajuste de mercado. El petróleo representa aproximadamente el 20% del suministro global que transita por Ormuz, una arteria marítima vital que conecta los vastos yacimientos del Golfo Pérsico con el mundo.
Cualquier amenaza a su libre navegación -ya sea por bloqueos iraníes, ataques hutíes respaldados por Teherán o respuestas militares estadounidenses- genera ondas de choque que trascienden los precios y afectan la inflación global, el crecimiento económico y la estabilidad de las potencias.
En julio de 2026, la ruptura de un frágil acuerdo de paz entre Washington, Israel e Irán ha devuelto el escenario a niveles de alta volatilidad.
Declaraciones del presidente Donald Trump indicando que “el acuerdo se ha terminado” y las duras críticas del secretario de Estado Marco Rubio contra la falta de seriedad negociadora iraní han exacerbado el nerviosismo de los inversores.
La Agencia Internacional de Energía (AIE), a través de su director Fatih Birol, ha advertido sobre los riesgos para el suministro global ante el deterioro de la situación en el Estrecho de Ormuz.
Arabia Saudita, el mayor exportador mundial, ya había redirigido parte de sus cargamentos al Mar Rojo para evitar riesgos, pero los rebeldes hutíes -aliados de Irán- han anunciado bloqueos que ponen en jaque esa ruta alternativa.
Buques sauditas han sido forzados a dar la vuelta, según reportes de firmas de seguridad marítima. Este encadenamiento de eventos ilustra cómo un conflicto regional puede paralizar el comercio energético planetario.
Desde una perspectiva geopolítica, el petróleo ha sido históricamente el gran multiplicador de poder. Controlar su flujo significa influir en el destino de economías enteras: Europa y Asia, altamente dependientes de importaciones, enfrentan el riesgo de una fuerte presión inflacionaria y posible recesión si los precios se consolidan por encima de los 100 dólares.
Estados Unidos, aunque productor importante gracias al shale oil, no está inmune; sus aliados y la estabilidad de los mercados financieros globales dependen de un suministro predecible.
China, por su parte, acelera su diversificación hacia energías renovables y acuerdos con Rusia, pero sigue vulnerable a disrupciones en Oriente Medio. Irán, con su retórica de “si no vendemos, nadie venderá”, utiliza el petróleo como arma asimétrica para compensar su inferioridad militar convencional.
El contexto actual se inscribe en una dinámica de larga data. Desde la crisis de 1973, pasando por las invasiones a Irak y las tensiones nucleares con Irán, el Golfo Pérsico ha sido el tablero donde se juegan las grandes estrategias.
La administración Trump, con su enfoque de “máxima presión” renovada, busca disuadir a Teherán y proteger a Israel, pero el riesgo de escalada inadvertida es alto. Un cierre prolongado de Ormuz podría elevar los precios por encima de los 120 dólares, según expertos, con consecuencias inflacionarias que complicarían la política monetaria de la Reserva Federal y de bancos centrales en todo el mundo.
Además de los aspectos económicos, hay implicancias estratégicas profundas. La dependencia energética fomenta alianzas volátiles: Rusia e Irán fortalecen lazos frente a Occidente, mientras que los países del Golfo buscan equilibrar relaciones con Washington y Beijing.
Los hutíes en Yemen demuestran cómo actores no estatales, armados y financiados por potencias regionales, pueden alterar rutas marítimas críticas. Esto obliga a repensar la seguridad naval, con mayor presencia de flotas estadounidenses y posibles coaliciones ad hoc.
Para América Latina, el impacto es indirecto pero significativo. Un petróleo caro beneficia a exportadores como Venezuela o Ecuador, pero eleva costos de importación y transporte para economías importadoras netas.
En un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de divisas, la volatilidad energética añade presión a las cuentas externas y a la inflación. Y paralelamente, la incertidumbre global frena inversiones.
La intersección entre energía, seguridad y poder revela una verdad incómoda: en el siglo XXI, el control de recursos estratégicos sigue siendo más decisivo que tratados diplomáticos.
La transición energética, aunque avanzada en algunos frentes, no ha eliminado la relevancia del petróleo a corto y mediano plazo. Tecnologías como el shale y las renovables mitigan riesgos, pero no los eliminan cuando rutas marítimas clave están en disputa.
En última instancia, esta crisis subraya la necesidad de diplomacia pragmática y diversificación energética urgente. Mientras los mercados oscilan y las potencias maniobran, los ciudadanos del mundo pagan el precio en sus bolsillos y en su seguridad futura. El petróleo no solo alimenta motores: enciende conflictos, moldea economías y redefine el orden mundial.
Como señaló Michael Klare, experto en recursos estratégicos y seguridad internacional: “En el siglo XXI, el control del petróleo no solo determina la riqueza de las naciones, sino quién tiene el poder real para desestabilizar o proteger el orden global”.
El autor es analista internacional, especialista en Defensa y Seguridad, profesor de Ciencia Política.