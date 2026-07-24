La coalición militar liderada por Arabia Saudita en el Yemen confirmó este sábado (25.07.2026) haber llevado a cabo una respuesta militar "proporcionada" contra objetivos militares hutíes en la provincia yemení de Hudeida, en respuesta a los ataques de los rebeldes respaldados por Irán contra sus buques en el mar Rojo.
Múltiples ataques aéreos sacuden la ciudad yemení de Hudeida
La coalición saudí en Yemen confirmó haber atacado "objetivos" militares hutíes en la ciudad portuaria.
El portavoz de la coalición, el general de división Turki al Malki, afirmó en un comunicado que la operación se dirigió contra "objetivos militares legítimos" vinculados a amenazas contra buques mercantes y que logró sus objetivos operacionales previstos, respetando el derecho internacional humanitario.
La declaración se produjo poco después de múltiples ataques aéreos de la noche de este viernes en la ciudad portuaria yemení de Hudeida, en el mar Rojo y bajo control de los rebeldes hutíes, según informaron testigos presenciales.
Los testigos afirmaron que múltiples explosiones sacudieron la zona portuaria, con columnas de humo elevándose sobre el puerto.
La cadena de televisión Al Masirah, portavoz de los hutíes, aseguró posteriormente que la "agresión saudí" tuvo como objetivo varias zonas de la provincia de Hudeida, pero no especificó si ha habido víctimas o el alcance de los daños.
Además del puerto y la ciudad, el medio aseguró que también hubo una serie de "ataques aéreos saudíes" que tuvieron como objetivo instalaciones pertenecientes a la Corporación de Telecomunicaciones, y contra la isla Kamaran, a 60 kilómetros al noroeste de Hudeida.
Arabia Saudí confirma daños en buque
Posteriormente, la Autoridad General de Transportes de Arabia Saudí indicó en un comunicado que el buque NCC MASA, perteneciente a una empresa saudí, sufrió daños menores en su casco tras ser atacado mientras navegaba por el mar Rojo, pero no dio detalles sobre el autor del ataque.
Asimismo, los ataques a Hudeida se producen en medio de una creciente tensión regional después de que los hutíes, respaldados por Irán, anunciaran la semana pasada un bloqueo marítimo contra la navegación saudí. Desde entonces, los hutíes han lanzado ataques contra buques mercantes saudíes en el mar Rojo.
Los ataques han provocado una condena internacional generalizada, y las Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional y varios gobiernos han advertido que los ataques amenazan la libertad de navegación a través de uno de los corredores marítimos más transitados del mundo.