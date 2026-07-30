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Trump anunció un acuerdo “histórico” entre Hamás e Israel

El acuerdo establece un "desarme completo" del grupo Hamás y la posterior retirada de las tropas israelíes de Gaza. A pesar del alto el fuego, la violencia continúa en Gaza, donde bombardeos israelíes causaron el jueves al menos cuatro muertos, según las autoridades sanitarias locales.