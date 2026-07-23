Nueva "normalidad"

El mundo sigue andando, nada lo hará parar

Mientras el planeta enfrenta desafíos globales, desde el cambio climático hasta conflictos bélicos, la capacidad de adaptación y resiliencia de las naciones se pone a prueba día a día. Esto genera un debate constante sobre el futuro de las potencias emergentes y el papel de las tradicionales en el escenario internacional.