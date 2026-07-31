Las autoridades griegas declararon el estado de emergencia en la municipalidad de Agios Vasileios, en la región de Rétino, al sur de Creta, debido a un incendio forestal de gran magnitud que continúa avanzando este jueves.
Incendio forestal en Creta: Grecia declara emergencia y evacúa a 8.000 personas
Las autoridades activaron operativos de rescate y control ante el avance de las llamas, con miles de personas trasladadas y equipos de emergencia desplegados en la zona.
Como medida preventiva, cerca de 8.000 residentes y turistas fueron evacuados ante el avance de las llamas, mientras los equipos de emergencia mantienen desplegados todos sus recursos para intentar controlar el fuego.
Más de 15 kilómetros
El incendio registrado en Rétino, una de las zonas más afectadas de la isla de Creta, se ha convertido en el foco forestal más crítico de los últimos días en Grecia.
Según informó la radiodifusora nacional griega ERT, el frente del incendio se extiende por más de 15 kilómetros y continúa generando preocupación debido a la rapidez con la que las llamas avanzan impulsadas por las condiciones meteorológicas adversas.
Un nuevo foco apareció cerca de la localidad de Asomatos y se dirige hacia Preveli, una zona costera reconocida por su playa y sus atractivos turísticos. Mientras tanto, los bomberos mantienen sus labores para contener el avance del fuego en Agios Vasileios.
Fuertes vientos dificultan las tareas
Las labores de extinción se han visto gravemente afectadas por los intensos vientos, con ráfagas que alcanzan hasta 125 kilómetros por hora, además de una visibilidad reducida que complica el trabajo de los equipos en tierra.
Debido a las condiciones meteorológicas extremas, los aviones y helicópteros destinados al combate de incendios no han podido realizar operaciones aéreas para apoyar el control de las llamas.
Más de 190 bomberos permanecen desplegados en la zona, junto con vehículos especializados, unidades de respuesta contra incendios forestales, autoridades locales y voluntarios que trabajan en distintos puntos afectados.
Personas atrapadas en la costa
Ante la amenaza del incendio en la zona costera de Preveli, se llevó a cabo una operación de evacuación por mar que permitió rescatar a 51 personas en medio de condiciones meteorológicas complicadas.
Los evacuados fueron trasladados a salvo hacia Agia Galini, una localidad costera del sur de Creta. El operativo fue realizado por un buque patrulla de la Guardia Costera Helénica, con el apoyo de dos embarcaciones privadas.
Las autoridades continúan monitoreando la evolución del incendio mientras los equipos de emergencia permanecen activos para contener el avance del fuego, que sigue siendo una de las principales amenazas en la región.