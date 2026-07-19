Fuera de control

Incendio forestal en Noruega: más de 400 personas fueron evacuadas

Un importante incendio forestal afecta el centro-sur de Noruega y obligó a evacuar a cientos de personas. Las autoridades confirmaron al menos tres heridos y mantienen un amplio operativo para contener el avance de las llamas, favorecido por las altas temperaturas, la sequía y el viento.