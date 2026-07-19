Noruega enfrenta uno de los incendios forestales más importantes registrados en los últimos años. El fuego, que comenzó en una zona boscosa del centro-sur del país, continúa activo y ya provocó la evacuación de más de 400 personas, mientras equipos de emergencia trabajan para impedir que las llamas alcancen nuevas áreas pobladas.
Incendio forestal en Noruega: más de 400 personas fueron evacuadas
Un importante incendio forestal afecta el centro-sur de Noruega y obligó a evacuar a cientos de personas. Las autoridades confirmaron al menos tres heridos y mantienen un amplio operativo para contener el avance de las llamas, favorecido por las altas temperaturas, la sequía y el viento.
Las autoridades también confirmaron que al menos tres personas resultaron heridas, aunque ninguna presenta lesiones de gravedad.
El incendio mantiene en alerta a los organismos de protección civil, que desplegaron un importante operativo terrestre y aéreo para intentar controlar un frente de fuego que continúa expandiéndose debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Un operativo de gran magnitud para proteger a la población
El foco principal se desarrolla en una extensa área forestal donde la combinación de vegetación seca, altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento favoreció una rápida propagación de las llamas.
Los bomberos trabajan desde hace varios días con el apoyo de helicópteros equipados para realizar descargas de agua, maquinaria pesada y brigadas especializadas provenientes de distintas regiones del país. (Reuters, NRK)
A medida que el incendio avanzó, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de más de 400 residentes y turistas que se encontraban en zonas consideradas de riesgo. La medida busca evitar que las personas queden aisladas en caso de que el fuego cambie de dirección o aumente su intensidad.
Los evacuados fueron trasladados a centros de asistencia temporarios habilitados por los municipios cercanos, donde reciben alojamiento, alimentos y atención médica en caso de ser necesario.
Paralelamente, efectivos policiales mantienen cerrados varios caminos para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y reducir riesgos para la población.
Según informaron los servicios sanitarios, tres personas sufrieron heridas durante la emergencia. Dos de ellas recibieron atención por inhalación de humo y una tercera presentó lesiones menores vinculadas con las tareas de evacuación. Ninguno de los casos reviste gravedad.
Las llamas también provocaron daños sobre sectores de bosque y áreas rurales, aunque hasta el momento las autoridades no informaron un balance definitivo sobre viviendas o infraestructura afectadas.
Los equipos de evaluación recién podrán determinar el impacto total cuando el incendio quede controlado y sea seguro ingresar a toda la zona.
El clima complica las tareas y crece la preocupación por los incendios en Europa
Las condiciones meteorológicas continúan siendo el principal obstáculo para los brigadistas. Durante los últimos días, Noruega experimentó temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año, acompañadas por una marcada falta de precipitaciones y baja humedad ambiental.
Ese escenario incrementó significativamente el riesgo de incendios forestales y llevó a las autoridades nacionales a emitir advertencias para distintas regiones del país. También se recomendó evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego al aire libre, incluidas las fogatas recreativas y las quemas de residuos.
Los especialistas explican que, aunque Noruega no suele registrar incendios forestales de gran magnitud con la frecuencia observada en el sur de Europa, los períodos prolongados de calor y sequía registrados durante los últimos veranos aumentaron la vulnerabilidad de sus bosques.
El episodio se suma a una temporada especialmente compleja para varios países europeos. En las últimas semanas también se registraron incendios importantes en Grecia, España, Portugal y el sur de Francia, donde miles de hectáreas fueron afectadas por el fuego y numerosas personas debieron abandonar sus hogares de manera preventiva.
Expertos en gestión ambiental advierten que el aumento de eventos extremos, combinado con olas de calor más frecuentes y prolongadas, incrementa el riesgo de incendios incluso en regiones que históricamente no enfrentaban este tipo de emergencias con regularidad.
Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan monitoreando la evolución del incendio noruego durante las 24 horas. Las operaciones se concentran en construir cortafuegos, proteger viviendas cercanas y aprovechar los momentos en que disminuye la intensidad del viento para avanzar sobre los focos más activos.
Las autoridades señalaron que todavía es prematuro estimar cuándo podrá darse por controlado el incendio. Todo dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días y de la posibilidad de que se registren lluvias que ayuden a contener el avance del fuego.
Por el momento, las evacuaciones continúan vigentes y se mantiene el pedido a la población para respetar las restricciones de circulación en las zonas afectadas. Los organismos de emergencia reiteraron que la prioridad sigue siendo proteger a las personas y evitar que las llamas alcancen nuevos sectores habitados, mientras el incendio continúa siendo uno de los mayores desafíos enfrentados por Noruega en los últimos años.