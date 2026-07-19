Emergencia ambiental

Incendio en las sierras de San Luis: continúa el operativo y se investiga si el fuego fue intencional

Bomberos, brigadistas y medios aéreos siguen trabajando para contener el incendio forestal que afecta la zona de Estancia Grande. Las autoridades provinciales indicaron que existen indicios de un origen intencional y avanzan las pericias para determinar las causas del siniestro