El incendio forestal que desde hace varios días afecta la zona serrana de Estancia Grande, en la provincia de San Luis, continúa movilizando un importante operativo de emergencia.
Incendio en las sierras de San Luis: continúa el operativo y se investiga si el fuego fue intencional
Bomberos, brigadistas y medios aéreos siguen trabajando para contener el incendio forestal que afecta la zona de Estancia Grande. Las autoridades provinciales indicaron que existen indicios de un origen intencional y avanzan las pericias para determinar las causas del siniestro
Decenas de bomberos voluntarios, brigadistas especializados, efectivos de la Policía y recursos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego trabajan para controlar los distintos focos activos, mientras la Justicia y los peritos investigan si el origen de las llamas fue provocado de manera intencional.
Un operativo reforzado para contener el avance del fuego
El incendio comenzó en el sector conocido como El Durazno Alto, una zona de difícil acceso ubicada en las sierras cercanas a Estancia Grande. Desde allí, el fuego se propagó rápidamente favorecido por las fuertes ráfagas de viento, la baja humedad y la presencia de vegetación seca, condiciones típicas del invierno serrano.
Ante la magnitud del siniestro, el Ministerio de Seguridad de San Luis dispuso un amplio despliegue de recursos. En las tareas participan Bomberos Voluntarios de Estancia Grande y Potrero de los Funes, brigadistas especializados, personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía provincial y equipos de la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias.
A ellos se sumó el apoyo del Sistema Nacional de Manejo del Fuego mediante aeronaves hidrantes destinadas a combatir los focos ubicados en sectores de difícil acceso.
Durante las primeras horas del operativo, las condiciones meteorológicas dificultaron el trabajo de los equipos terrestres y limitaron la actividad aérea.
Sin embargo, una disminución de la intensidad del viento permitió avanzar sobre varios frentes y mejorar el panorama en algunos sectores de la sierra. Las aeronaves retomaron luego las descargas de agua para reforzar las tareas desarrolladas desde tierra.
Las autoridades priorizaron la protección de viviendas y de los vecinos que residen en las áreas cercanas al incendio. En los momentos de mayor riesgo algunas familias fueron evacuadas preventivamente y, una vez que disminuyó la intensidad de las llamas, pudieron regresar a sus hogares.
Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños materiales de magnitud, aunque continúan los relevamientos para evaluar el impacto del fuego sobre la vegetación y la infraestructura rural.
La investigación apunta al posible origen del incendio
Mientras continúan las tareas para extinguir completamente el fuego, otro frente de trabajo se concentra en determinar cómo comenzó el incendio.
Según informó el Gobierno de San Luis, los primeros elementos reunidos por los investigadores permiten presumir que el foco podría haber sido iniciado de manera intencional.
Por ese motivo intervienen especialistas de la Dirección General de Bomberos de la Policía, quienes realizan pericias en el lugar para establecer el origen del siniestro e identificar eventuales responsables.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial aclararon que todavía no existen conclusiones definitivas y que será la investigación judicial la que determine si efectivamente hubo intervención humana deliberada.
Las pericias incluyen el análisis del terreno, el comportamiento del fuego y la localización de los primeros focos detectados al momento del inicio del incendio.
El episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las zonas serranas durante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.
La combinación de vegetación seca, viento intenso y escasas precipitaciones favorece la rápida propagación de las llamas, obligando a desplegar importantes recursos para evitar que el fuego alcance viviendas o áreas de alto valor ambiental.
Las autoridades provinciales reiteraron el pedido a la población para extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar focos ígneos. También recordaron que provocar incendios forestales constituye un delito y puede derivar en sanciones penales cuando se comprueba responsabilidad humana.
Mientras tanto, el monitoreo de la zona permanece activo y el operativo continúa con vigilancia permanente para impedir posibles reactivaciones.
Los brigadistas mantienen guardias en distintos sectores de la sierra y seguirán trabajando hasta lograr la extinción total del incendio, un objetivo que dependerá tanto de la evolución del clima como de la estabilidad de los focos aún activos.