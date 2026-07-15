Una nena de 3 años murió como consecuencia de un incendio que afectó una vivienda en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. El siniestro ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada en la intersección de las calles Nazca y Lavoisier.
Incendio fatal en Malvinas Argentinas: murió una menor y otros cuatro fueron internados
El hecho ocurrió en una vivienda donde se encontraban siete personas. Dos adultos lograron salir por sus propios medios y continúa la investigación sobre el origen del fuego.
Al momento de iniciarse las llamas dentro del domicilio se encontraban dos adultos y cinco niños. Cuatro de los menores fueron trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete para recibir atención médica.
Los dos mayores de edad lograron salir del inmueble por sus propios medios y, de acuerdo con la información oficial, se encontraban en buen estado de salud.
Inhalación de monóxido de carbono
Tras controlar el incendio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la niña de 3 años. Según informó el medio local Enterate Malvinas, la causa de muerte fue la inhalación de monóxido de carbono.
El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo se originó el fuego dentro de la vivienda.
Causas del incendio
Luego de extinguir las llamas, los equipos especializados realizaron las pericias correspondientes en el lugar con el objetivo de establecer el origen del incendio.
En el operativo participaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal del SAME y especialistas de la Policía Científica.
La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias que provocaron el incendio fatal.