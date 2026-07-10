Un incendio se registró durante la madrugada de este viernes en un edificio del barrio porteño de Caballito. Como consecuencia del siniestro, 19 personas fueron asistidas por el SAME por inhalación de humo, mientras que nueve debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
Incendio en un edificio de Caballito: 19 personas fueron asistidas y nueve hospitalizadas
El fuego comenzó en la madrugada en un departamento del segundo piso, obligando a evacuar a 15 personas. Las causas del siniestro aún se investigan.
Cómo comenzó el incendio
El fuego se inició alrededor de las 4 de la madrugada en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de 10 plantas, situado sobre la calle Rosario al 160.
Tras el alerta, acudieron al lugar varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad, ambulancias del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad. Luego de un intenso operativo, las llamas fueron controladas.
El relato de los vecinos
Óscar, encargado del edificio, contó cómo vivió los primeros momentos del incendio. "Me desperté y escuchaba ruido, gritos. Pensé que se estaban peleando. Mi hija me avisó que había un incendio. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba lleno de humo".
El hombre explicó que, junto a su hija y su nieto, decidió subir hasta la terraza y cruzar hacia el edificio lindero para resguardarse.
Otra vecina, que vive en el noveno piso, relató que no llegó a ver las llamas. "No vimos fuego, solo humo", afirmó, y explicó que advirtió la situación cuando escuchó la llegada de los camiones de Bomberos.
Evacuados e investigación en curso
Como medida preventiva, unas 15 personas fueron evacuadas del edificio durante el operativo.
Una vez extinguido el incendio, las autoridades comenzaron las tareas para determinar qué originó el fuego, cuyas causas permanecen bajo investigación.