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Choque e incendio en una estación de servicio de Buenos Aires: tres heridos

El vehículo perdió el control, impactó contra una isla de carga, embistió a otro automóvil y se incendió parcialmente durante la madrugada de este sábado.

El auto chocó contra una estación de servicio, se prendió fuego y hay tres heridos.El auto chocó contra una estación de servicio, se prendió fuego y hay tres heridos.
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Tres personas resultaron heridas durante la madrugada de este sábado en Buenos Aires luego de un grave accidente ocurrido en una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, a la altura de la calle Jorge Chávez, en sentido hacia el Río de la Plata.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor de un Peugeot 207 habría sufrido un episodio de somnolencia mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e ingresara a la estación de servicio.

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El vehículo impactó contra una isla de carga

Tras salirse de la calzada, el Peugeot 207 chocó contra una isla de carga, destruyó una base de hormigón y continuó su recorrido hasta embestir a un Volkswagen Gol que permanecía detenido mientras cargaba combustible.

En el Volkswagen viajaban dos personas, de 33 y 65 años, quienes también resultaron afectadas por la violencia del impacto.

Los tres hombres fueron trasladados con politraumatismos al hospital Santojanni.Los tres hombres fueron trasladados con politraumatismos al hospital Santojanni.

Luego de la colisión, el Peugeot comenzó a incendiarse de manera parcial, lo que motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Tres hospitalizados

Como consecuencia del siniestro, el conductor del Peugeot y los dos ocupantes del Volkswagen sufrieron diversas lesiones y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre la gravedad de las heridas sufridas por las víctimas.

Choque mientras trabajaban los rescatistas

Mientras los servicios de emergencia desarrollaban las tareas de asistencia y control de la situación, se produjo un segundo accidente en el acceso a la misma estación de servicio.

El hecho involucró a un Audi A1 que, según las primeras versiones, fue impactado por otro vehículo cuyo conductor escapó del lugar antes de ser identificado.

Las autoridades indicaron que este segundo episodio no tendría relación con el accidente protagonizado por el Peugeot 207. Ambos hechos continúan bajo investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron.

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