Una tarde de viernes que parecía transcurrir con normalidad en San José del Rincón se transformó en el escenario de un desenlace fatal.
Falleció un hombre de 71 años al incendiarse un rancho en la zona del terraplén
La víctima, identificada como Ricardo Oscar Villalva, quedó atrapada en el interior de la construcción precaria cuando se desataron las llamas.
Alrededor de las 17 horas, una columna de humo alertó a los residentes de la zona costera, quienes dieron aviso inmediato a la Central de Emergencias 911 sobre un incendio que se estaba desarrollando en una vivienda de materiales livianos situada en las inmediaciones de la calle Estanislao López y el terraplén.
Al lugar arribó rápidamente personal del Comando Radioeléctrico de la Costa junto a una dotación de bomberos. Tras realizar las tareas de extinción del foco ígneo, los agentes ingresaron a la estructura, ubicada en cercanías de la Estación de Bombeo, y hallaron en su interior el cuerpo sin vida de un hombre que no habría logrado evacuar el lugar a tiempo.
La zona fue cercada por los efectivos policiales para permitir el trabajo de los peritos y resguardar la escena del siniestro, mientras se notificaba a las autoridades judiciales sobre el hallazgo ocurrido en la jurisdicción costera.
Intervención policial
Bajo la coordinación de la inspectora Daniela Vargas, de la Policía de Investigaciones (PDI), un equipo técnico llevó a cabo los relevamientos correspondientes en el predio siniestrado para intentar establecer el origen del fuego.
En el mismo lugar, la médica legista de la repartición, Dra. Laura Merke, procedió a examinar el cadáver y aconsejó la realización de una autopsia para despejar cualquier duda sobre las circunstancias de la muerte.
Ante los pormenores del episodio, se le dio intervención formal al fiscal de la Unidad de Homicidios en turno, Carlos Lacuadra, quien avaló lo actuado y dispuso el traslado de los restos hacia la Morgue Judicial de Santa Fe.
El operativo de levantamiento y transporte del cuerpo fue ejecutado por personal de la Agrupación de Bomberos Zapadores (A.B.Z.) en la unidad morguera.
Investigación
De acuerdo con la información brindada por las fuentes policiales, el hombre fallecido fue identificado como Ricardo Oscar Villalva, de 71 años. Según trascendió de las primeras diligencias en el lugar, la víctima habitaba una construcción de características muy humildes emplazada en la zona del terraplén y la calle Independencia.
Las autoridades intentan ahora reconstruir cómo se originó el siniestro, teniendo en cuenta que la víctima se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad habitacional.
Los informes definitivos de las pericias ígneas, sumados a los resultados de la necropsia, serán claves para cerrar la investigación sobre este luctuoso hecho que conmocionó a los vecinos de Rincón.