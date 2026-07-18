Un exjugador fue detenido junto a otros cuatro hombres en el marco de la investigación de un homicidio cometido el miércoles en la ciudad de Diamante, Entre Ríos.
Detuvieron a un ex futbolista por presuntas implicancias en un homicidio en Entre Rios
El exdefensor fue capturado junto a otros cuatro hombres en relación con el homicidio de un joven de 31 años.
La víctima, Sebastián Barreto de 31 años, fue atacada con un arma blanca y hallada en la intersección de las calles Belgrano y Doctor Materi, donde yacía con heridas de extrema gravedad que le provocaron el deceso poco después de ingresar al hospital local.
Tras las primeras diligencias judiciales, se dispuso la detención de cinco sospechosos, entre los que se destaca S. S., de 36 años, un exfutbolista.
Allanamientos
A raíz del crimen, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos coordinó una serie de cuatro intervenciones simultáneas en diversos sectores de la localidad entrerriana. Como resultado de estos operativos, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de cinco individuos, todos mayores de edad, cuyas edades oscilan entre los 23 y los 50 años.
Los sospechosos quedaron alojados en la dependencia policial pertinente mientras se define su situación procesal ante la justicia entrerriana.
Durante las requisas en los domicilios señalados, los investigadores lograron incautar una importante cantidad de material de interés para la causa, incluyendo teléfonos celulares, prendas de vestir que serán peritadas y dos vehículos.
Asimismo, se hallaron armas de fuego de distintos calibres y diversos elementos cortantes, los cuales serán analizados para determinar si alguno fue utilizado para herir mortalmente a Barreto.
Por disposición de la fiscalía interviniente, los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue de Oro Verde para la realización de la autopsia de rigor.
A pesar de su vínculo con el fútbol, las autoridades encargadas de la pesquisa fueron enfáticas al desvincular el ataque de cualquier situación relacionada con festejos o eventos deportivos que se desarrollaban esa misma noche.
El detenido jugó al futbol profesionalmente en primera division y equipos del ascenso.