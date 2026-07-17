Violencia institucional

Fiscalía y querella apelaron la libertad de una policía imputada por la muerte de Mauro González

La querella y la Fiscalía apelaron la decisión que dejó en libertad a la policía Sabrina Mailén Petitón, al considerar que no existen fundamentos para diferenciar su situación de la de otros imputados por tortura seguida de muerte. Aunque cuestionó ese aspecto puntual, el Ministerio Público de la Acusación destacó la resolución dictada por la jueza Cecilia Labanca en una audiencia de alta complejidad.