En San Luis y Mendoza

Recuperaron el utilitario de una editorial santafesina, pero buscan al ex vendedor por la retención de libros

La Renault Kangoo que un ex viajante de comercio retenía desde su desvinculación laboral ya fue restituida a la empresa tras un operativo de la PDI en San Luis. La Fiscalía continúa buscando al hombre, a quien también le reclaman la devolución de casi dos centenares de ejemplares jurídicos.