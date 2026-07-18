La investigación iniciada a partir de la denuncia de la editorial santafesina Rubinzal y Asociados SA tuvo un primer resultado concreto esta semana.
Recuperaron el utilitario de una editorial santafesina, pero buscan al ex vendedor por la retención de libros
La Renault Kangoo que un ex viajante de comercio retenía desde su desvinculación laboral ya fue restituida a la empresa tras un operativo de la PDI en San Luis. La Fiscalía continúa buscando al hombre, a quien también le reclaman la devolución de casi dos centenares de ejemplares jurídicos.
La Renault Kangoo que un ex viajante de comercio se negaba a devolver tras su desvinculación laboral ya fue restituida a la empresa, luego de que un representante viajara el martes 14 de julio hasta la ciudad de San Luis para retirar el vehículo, que había sido secuestrado por orden de la Fiscalía.
Sin embargo, el denunciado continúa sin ser localizado y todavía le reclaman la devolución de 176 libros jurídicos.
La causa se inició el 11 de junio con una denuncia presentada por la gerente general de la editorial, con el patrocinio del abogado Ignacio Alfonso Garrone.
La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Persello, quien dispuso las primeras medidas para localizar el vehículo y avanzar sobre la presunta comisión del delito de retención indebida, previsto en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal.
La denuncia
De acuerdo con la presentación judicial, el hombre se desempeñaba como viajante de comercio de la editorial, dedicada a la edición y comercialización de libros jurídicos. Su trabajo consistía en recorrer estudios jurídicos, organismos públicos y otras instituciones para ofrecer el catálogo de publicaciones y concretar ventas.
Como herramienta de trabajo, el 24 de marzo de 2025 la empresa le entregó una Renault Kangoo gris junto con toda la documentación, las llaves y demás elementos necesarios para su utilización, dejando constancia por escrito de la obligación de devolverla al finalizar la relación laboral.
Según explicó Alfonso Garrone a El Litoral, la relación laboral comenzó a deteriorarse a partir de una marcada caída en el rendimiento comercial y de diferencias detectadas en las rendiciones de dinero correspondientes a las ventas realizadas. Esa situación derivó en la rescisión del vínculo y en el requerimiento para que restituyera tanto el vehículo como el material editorial que tenía asignado.
Siempre según la denuncia, el ex empleado respondió con evasivas. En varias oportunidades fijó lugares para concretar la entrega del utilitario, pero nunca se presentó. También aseguró mediante correos electrónicos y una carta documento que devolvería el vehículo, compromiso que jamás cumplió.
Operativo en San Luis
Ante el temor de que el rodado pudiera ser vendido, ocultado o utilizado para otros fines, la empresa promovió una denuncia por retención indebida, una figura penal que sanciona el abuso de confianza cuando una persona, intimada a devolver un bien ajeno recibido legítimamente, se niega a hacerlo.
Por disposición del fiscal Persello, efectivos de la División Automotores de la Policía de Investigaciones realizaron distintas tareas de inteligencia, analizaron documentación, relevaron registros fílmicos y coordinaron acciones con la PDI de la provincia de San Luis.
Como resultado de esas diligencias, la camioneta fue localizada abandonada en la vía pública de la capital puntana y secuestrada el mes pasado por orden judicial. Permaneció allí bajo custodia hasta que el martes 14 de julio un representante de Rubinzal y Asociados viajó especialmente para retirarla. Desde entonces, el utilitario ya volvió a estar en poder de la editorial en la ciudad de Santa Fe.
Los libros que faltan
La recuperación del vehículo no puso fin al conflicto. Según explicó Alfonso Garrone, el ex viajante efectuó una devolución parcial del material bibliográfico, pero todavía retiene 176 ejemplares pertenecientes a la editorial.
Entre ellos figuran reconocidas obras de Derecho Laboral, Procesal, de Daños, Derecho de Familia y Derecho de Tránsito, utilizadas habitualmente por jueces, fiscales, defensores, abogados y estudiantes de todo el país.
De acuerdo con la denuncia, el hombre niega tener esos libros y nunca presentó documentación que acreditara su venta o rendición. Por ese motivo, la Fiscalía mantiene abierta la investigación, procura localizar al denunciado y establecer tanto su responsabilidad penal como el destino del material editorial que continúa sin aparecer.