Un ciudadano paraguayo nacionalizado argentino recibió su tercera condena en la Justicia Federal, luego de ser hallado culpable por utilizar documentación falsa para circular con un automóvil robado. Al unificar esta sentencia con una pena anterior por narcotráfico, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó una condena única de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.
Narco paraguayo condenado en Santa Fe por manejar un auto robado en Buenos Aires
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso ocho años de prisión para un extranjero de 49 años, radicado en Argentina, donde desplegó su carrera delictiva. Otras dos condenas federales en los tribunales de General Roca y La Plata dan cuenta de sus antecedentes.
El fallo fue dictado el 3 de julio por el juez Emilio Rosatti, en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscal auxiliar María Florencia Álvarez, el defensor oficial Fernando Sánchez y el imputado, Antonio Fleitas Mancuello, de 49 años, actualmente alojado en una alcaidía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Control sobre la ruta
La causa se remonta al 29 de septiembre de 2015, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un operativo de prevención vial sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 583, en Ramayón, en jurisdicción del departamento San Justo.
Durante el procedimiento fue detenido un Citroën C3 Aircross cuyo conductor exhibió una cédula de identificación del automotor y otra autorización para conducir que, tras las verificaciones de rigor, resultaron ser apócrifas.
La inspección permitió establecer además que el vehículo circulaba con patentes que no correspondían al número de chasis y motor. En realidad, el automóvil tenía pedido de secuestro por robo desde el 14 de septiembre de ese mismo año, con denuncia radicada en un registro automotor de la provincia de Buenos Aires.
Por disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, el rodado fue secuestrado junto con toda la documentación presentada durante el control.
Juicio abreviado
La investigación avanzó bajo la imputación de uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores, en concurso ideal con el delito de alteración de la numeración de un objeto registrado.
En junio de este año, la Fiscalía solicitó la aplicación del trámite de juicio abreviado, propuesta que fue aceptada por el acusado.
Al dictar sentencia, Rosatti sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación acreditaron tanto la utilización de la documentación falsa como la adulteración registral del vehículo robado. En ese sentido, destacó que el propio imputado reconoció los hechos al suscribir el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.
Por esos delitos, el tribunal impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Segunda unificación
Sin embargo, la sanción no quedó limitada a esos tres años.
El magistrado dispuso unificarla con una condena de siete años de prisión que el Tribunal Oral Federal Nº 2 de La Plata había impuesto en 2018 por una causa vinculada al narcotráfico. De esa manera, la pena única quedó fijada en ocho años de prisión efectiva.
La resolución también ordenó comunicar la sentencia al Registro Nacional de Reincidencia, al Consulado General de Paraguay y a la Dirección Nacional de Migraciones, en atención a la nacionalidad del condenado.
Trayectoria delictiva
Aunque la condena conocida este mes responde a un caso de documentación falsa y encubrimiento de un vehículo robado, los antecedentes penales de Fleitas Mancuello están estrechamente vinculados al tráfico de estupefacientes.
Su primera condena federal fue dictada en diciembre de 2017 por el Tribunal Oral Federal de General Roca, en la provincia de Río Negro.
En ese proceso recibió seis años de prisión como coautor del transporte de 98 kilos de marihuana ocultos en una camioneta Ford Ranger que también circulaba con documentación adulterada y pedido de secuestro. El cargamento fue descubierto durante un control de rutina realizado en noviembre de 2015 en un puesto fitosanitario del Senasa, en la provincia de Río Negro.
Menos de un año después, en septiembre de 2018, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de La Plata volvió a condenarlo, esta vez como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación había permitido secuestrar más de 166 kilos de marihuana distribuidos entre dos vehículos y una vivienda de la localidad bonaerense de Burzaco.
Aquella sentencia unificó ambas condenas y fijó una pena única de siete años de prisión. Ahora, esa sanción volvió a ser revisada para incorporar la nueva condena dictada en Santa Fe, elevando el monto total a ocho años de prisión efectiva.