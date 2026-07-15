Detenido en Ruta 11

Narco paraguayo condenado en Santa Fe por manejar un auto robado en Buenos Aires

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso ocho años de prisión para un extranjero de 49 años, radicado en Argentina, donde desplegó su carrera delictiva. Otras dos condenas federales en los tribunales de General Roca y La Plata dan cuenta de sus antecedentes.