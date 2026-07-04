Un camión jaula que transportaba ganado volcó este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 11, en el acceso sur a San Justo, provocando demoras y complicaciones en el tránsito, así como la muerte de algunos animales que llevaba.
Volcó un camión jaula en ruta 11: algunos animales muertos y tránsito demorado
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en el acceso sur a San Justo. El acoplado de un camión jaula quedó atravesado sobre la calzada con decenas de vacunos, lo que obligó a implementar un tránsito alternado durante varias horas. No hubo personas heridas.
Según fuentes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 18.50, cuando por causas que se investigan el acoplado del vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica en sentido descendente, mientras que el conductor no sufrió lesiones.
El siniestro obligó a desplegar un importante operativo de seguridad vial. Personal de la Guardia Provincial y del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XVI, junto a la Dirección General de Seguridad Rural y Gendarmería Nacional, trabajó durante más de 5 horas para ordenar la circulación y asistir en las tareas de remoción.
Como consecuencia del vuelco, varios vacunos murieron en el lugar. En tanto, el resto de los animales fue arreado hacia el predio de un productor rural, que se encontraba precisamente del lado del ruta en el que cayó el camión, lo que facilitó las maniobras para resguardar la hacienda.
Mientras se desarrollaban los trabajos, el tránsito se habilitó con paso alternado y reducción obligatoria de velocidad. La circulación normal recién pudo restablecerse pasadas las 0.10 de este sábado, cuando la calzada quedó completamente despejada.
Debido a las tareas para retirar el acoplado y la hacienda, durante la madrugada de este sábado se registraron demoras de varias horas para los vehículos que transitaban por ese tramo de la Ruta Nacional 11, entre ellos, colectivos de transporte de pasajeros que iban hacia el norte de la provincia.
Antecedente
El accidente tuvo un antecedentes reciente, que data de abril de este año, cuando en la ciudad de Florencia, sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 929, un camión jaula volcó a la vera del camino. En esa ocasión, unos 48 animales vacunos salieron del rodado.