Altura de San Justo

Volcó un camión jaula en ruta 11: algunos animales muertos y tránsito demorado

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en el acceso sur a San Justo. El acoplado de un camión jaula quedó atravesado sobre la calzada con decenas de vacunos, lo que obligó a implementar un tránsito alternado durante varias horas. No hubo personas heridas.