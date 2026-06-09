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Departamento San Justo

Tres policías heridos por un choque sobre la Ruta 11 y cerca de Videla

Un subcomisario sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Las víctimas viajaban a bordo de un auto que impactó con un camión.

El camión terminó volcando pero el chofer resultó ileso. Foto: GentilezaEl camión terminó volcando pero el chofer resultó ileso. Foto: Gentileza
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Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes, minutos antes del mediodía, en el kilómetro 544 de la ruta nacional 11.

Por causas que tratan de establecerse, en ese lugar -jurisdicción de Videla, localidad del departamento santafesino San Justo, colisionaron con violencia un automóvil Chevrolet Onix de color rojo y un camión Mercedes Benz 1633 con acoplado, cargado con cereal.

El accidente ocasionó inconvenientes en el tránsito por la ruta 11. Foto: GentilezaEl accidente ocasionó inconvenientes en el tránsito por la ruta 11. Foto: Gentileza

Quienes llevaron la peor parte fueron los ocupantes del vehículo de menor porte, tres policías de la Unidad Regional IX (departamento General Obligado).

Dos de ellos resultaron con lesiones y fueron asistidos en el centro público de salud (Samco) de San Justo. El restante, conductor del rodado, sufrió sufrió severos politraumatismos y tuvo que ser trasladado al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

El conductor del auto, un subcomisario, fue quien sufrió las lesiones más graves. Foto: GentilezaEl conductor del auto, un subcomisario, fue quien sufrió las lesiones más graves. Foto: Gentileza

Curso

El conductor del camión, por su parte, terminó ileso.

Según trascendió, los uniformados regresaban del Instituto de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe (Isep), donde participaron de un curso de perfeccionamiento.

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