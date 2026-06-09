Violencia institucional

La Cámara confirmó la condena a un ex presidente comunal santafesino por la golpiza a un productor

El camarista Oscar Burtnik ratificó las penas impuestas a Walter Sola y a su hijo Nicolás por lesiones, amenazas y daño contra Leonardo González Kees. Consideró acreditada la secuencia violenta ocurrida en la sede comunal de Villa Saralegui y destacó la gravedad institucional del episodio. Sólo revocó la extracción de muestras genéticas ordenada en primera instancia.