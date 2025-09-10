Tribunales de Santa Fe

Libertad bajo alternativas para el ex presidente comunal acusado por defraudación

Walter Adán Sola y su hijo Nicolás fueron excarcelados este miércoles, tras la realización de la audiencia imputativa. La Fiscalía de Delitos Complejos del MPA le atribuyó un desfalco superior a los 126 millones de pesos, librando más de un centenar de cheques en e3l período 2020 a 2024.